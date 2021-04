Acupunctura este o terapie ale carei principii si metode se regasesc din medicina antica chineza si este ramura medicinei traditionale cea mai cunoscuta celor care traiesc in occident. Nu este un tratament alternativ, ci un tratament integrat, recunoscut de catre autoritatile mondiale ca fiind o metoda eficienta. Au existat, de-a lungul timpului, numeroase studii ale caror rezultate arata eficacitatea acupuncturii in multiple afectiuni.

Este deosebit de potrivit pentru toate persoanele care trebuie sa reduca sau sa evite utilizarea medicamentelor, cum ar fi persoanele care sufera de boli hepatice sau insuficienta renala, cele care trebuie sa ia tratamente cu multe medicamente si care trebuie sa previna interactiunile nefavorabile, femeile insarcinate sau femeile care alapteaza.

Astazi, acupunctura se practica in toata lumea si este aleasa ca terapie de milioane de oameni. Spre deosebire de alte tari, in Romania poate fi practicata doar de personal medical calificat. De fapt, numai medicul este capabil sa emita un diagnostic care sa prescrie, in functie de nevoi, cand e indicat tratamentul de acupunctura. Aparent, tulburarile banale, cum ar fi durerile de cap sau sciatica, pot fi simptome ale unor patologii importante, inclusiv a tumorilor, si numai medicul este capabil sa puna o suspiciune de diagnostic care sa abordeze orice investigatii pentru un diagnostic corect si o terapie adecvata. Exista cabinete de acupunctura autorizate, precum Acupunctura Bucuresti, unde pot fi efectuate tratamente de acupunctura de catre medici extrem de competenti, cu rezultate remarcabile.

Un pic de istorie a acupuncturii

Termenul chinezesc pentru acupunctura este „zhen fa”. Stimularea punctelor de pe suprafata corpului prin intermediul instrumentelor ascutite in scopuri terapeutice a fost documentata in China inca din epoca neolitica. Descoperirile arheologice din pesterile din Chukutien, Peking, au facut posibila aducerea la lumina a pietrelor ascutite sau a pietrelor Bian pe care oamenii de stiinta de astazi tind sa le clasifice drept stimulatori primitivi.

Odata cu aparitia metalurgiei, au fost fabricate primele ace metalice, iar tehnica a devenit mai rafinata si a inceput sa fie sistematizata conform principiilor medicinei traditionale chineze. Medicina chineza isi propune sa identifice cauza starii patologice pentru a stabili o terapie adecvata. Cu toate acestea, in timp ce medicina moderna descompune corpul in partile sale constitutive si cei care o practica incearca sa izoleze boala intr-un singur organ si sa concentreze tratamentele in acea parte specifica a corpului, medicina orientala considera fiecare organ ca fiind o parte a intregului si prin urmare considera boala ca o consecinta a unei deteriorari a intregului corp.

Cum are loc o sedinta de acupunctura

In cadrul unei sedinte de acupunctura, medicul, dupa ce a pus un diagnostic in timpul vizitei efectuate conform principiilor medicinei traditionale chineze, identifica pe suprafata corpului pacientului punctele care, combinate intre ele, constituie formula terapeutica aleasa.

Pentru terapie, se folosesc ace sterile de unica folosinta din otel si cupru sau argint. Acul, foarte subtire, este introdus cu o manevra rapida si in cea mai mare parte nedureroasa in straturile superficiale ale pielii. Acul trebuie sa fie mai mult sau mai putin adancit si manipulat corespunzator. In aceasta faza, pacientul experimenteaza senzatii diferite precum furnicaturi, senzatie de greutate, senzatie de soc electric sau altele, care indica asa-numita „aparitie a qi”, actionata prin stimularea acului. “Qi” este termenul specific care denumeste energia unui corp, a unei fiinte in general.

In acest moment, acele sunt lasate introduse in punctul respectiv pentru cateva minute. In unele cazuri, acul, odata ce s-a obtinut senzatia de energie, trebuie indepartat imediat. In alte cazuri, este eliminat dupa cincisprezece / douazeci de minute.

Unele efecte ale acupuncturii sunt imediat perceptibile: de exemplu, efectul relaxant si actiunea de calmare a durerii apar in cateva minute de la introducerea acului. Alte efecte, care implica sisteme complexe de energie, se simt dupa ceva timp.

Ce putem vindeca cu ace

Neuro-stimularea percutanata in terapia durerii este cu siguranta cea mai studiata dintre aplicatiile acupuncturii, dar nu isi epuizeaza posibilitatile. De fapt, se observa rezultate surprinzatoare impotriva bolilor alergice precum rinita, astm, dermatoza si a formelor inflamatorii precum sinuzita, gastrita, bronsita. Se obtin rezultate bune si pentru unele tulburari ale sistemului nervos cum ar fi insomnie, dureri de cap, anorexii, amenoree, depresie, impotenta. In sfera problemelor cronice, pentru care tratamentelor medicinei clasice occidentale sunt adesea foarte agresive si pline de efecte secundare, acupunctura ofera un domeniu alternativ.

Exista trei categorii de boli: cele pentru care medicina occidentala este cel mai bun sau singur remediu, cum ar fi cancerul; cele care pot fi tratate cu ambele tipuri de terapii, precum durerile de spate; cele pentru care acupunctura este mai eficienta si are mai putine efecte secundare. In ultimul grup, includem de exemplu cefaleea, care se amelioreaza in 70 % din cazuri, dar si alergiile, astmul, dermatita, tulburarile sistemului genital feminin cum ar fi menstruatia dureroasa sau neregulata. Prin urmare, acupunctura se aplica nu numai in patologiile sistemului musculo-scheletic, ci si in multe boli interne, inclusiv obezitatea sau dependenta de fumat.

Multi continua sa creada ca acupunctura este doar un efect placebo. Insa, exista multiple studii in care beneficiile acupuncturii sunt prezentate asupra unor efecte secundare ale chimioterapiei, cum ar fi greata, un simptom frecvent la pacienti.

Acupunctura poate avea un efect sedativ asupra sistemului nervos central: encefalograma arata o amplitudine a undelor alfa care caracterizeaza starea de veghe relaxata.

Numarul sedintelor

Numarul sedintelor se decide de catre medic pe baza diagnosticului. In general, cu o medie de opt pana la doisprezece sedinte, patologia cronica este depasita. Acupunctura, cel mai adesea, se dovedeste a fi o terapie lenta, dar cu efecte benefice durabile.

Dupa cum vedem, acupunctura este indicata in multe afectiuni, desigur, numai dupa medicul a decis ca suntem un candidat eligibil.