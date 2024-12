Bucura-te de Independență Energetică cu Oferta Electromara!

Transfera-te la noi dacă dorești siguranță!

Electromara instalează sisteme fotovoltaice beneficiarilor aprobați (publicati pe lista AFM) din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Atentie! Se preiau un număr limitat de dosare.

Ghidul de Finantare AFM

Articolul 30 din ordinul nr. 1.063/ 26 aprilie 2023

Transferul beneficiarului catre un alt instalator

(1) Beneficiarul aprobat pe listele de eligibilitate publicate de AFM se poate transfera o singura data la un alt instalator, ulterior aprobarii, in vederea implementarii proiectului.

(2) In vederea transferului, beneficiarul solicita, prin intermediul aplicatiei www.afm.ro, acordul alin. (1) instalatorului la care doreste transferul.

(3) In vederea aprobarii transferului, instalatorul cu care s-a optat continuarea implementarii proiectului va primi accesul la datele/finantarea de care beneficiaza beneficiarul transferat si va realiza analiza documentelor incarcate in aplicatie de catre acesta.

(4) In situatia in care instalatorul validat se afla in imposibilitate de a-si indeplini obligatia de instalare a panourilor fotovoltaice fata de solicitantii inscrisi in evidentele sale, acesta notifica AFM transferul colectiv.

Ce oferă Electromara?

Prin programul Casa Verde 2023, Electromara îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice complete, care includ tot ceea ce ai nevoie pentru a produce propria energie electrică. De la panouri fotovoltaice de înaltă calitate (Trinasolar, Longi, CanadianSolar) la invertoare performante (Huawei, Fox ESS, SAJ), ai tot ceea iti trebuie pentru a beneficia de un sistem care îți asigură un consum eficient și durabil.

Te bucuri de:

Montaj GARANTAT la timp – Ne asigurăm că totul este instalat fără întârzieri.

Sistem LA CHEIE – Totul este inclus: smartmeter, acumulatori, tablouri de siguranță și cabluri.

Update și monitorizare GRATUITĂ timp de 3 ani.

Opțiuni flexibile pentru orice necesitate

Electromara îți pune la dispoziție mai multe pachete adaptate nevoilor tale:

Huawei: Sistem monofazat și trifazat cu puteri variabile de la 5 kW până la 10 kW.

Fox ESS: Sistem cu baterii de 5 sau 10 kW, inclusiv opțiunea trifazată.

SAJ: Invertoare de înaltă performanță cu opțiuni de 5 kW și 10 kW.

Toate sistemele vin cu garanții extinse:

Panouri fotovoltaice: 15 ani.

Baterii: 10 ani.

Montaj: 3 ani.

Invertoare: 10 ani.

De ce să alegi Electromara?

Cu o experiență de peste 23 de ani în industria instalațiilor electrice, Electromara este partenerul ideal pentru a face tranziția la energie verde. În plus, serviciul de montaj te asigură că panourile fotovoltaice sunt instalate încă din prima zi disponibilă, în cele mai bune condiții. Iar pentru siguranța ta, îți oferim consultanță completă pentru dosarul de finanțare prin Casa Verde.

Cum poți beneficia de ofertă?

Înregistrează-te printre primii 25 de clienți și primești BONUSUL de 1 kW panouri fotovoltaice GRATUIT! Nu mai aștepta – locurile sunt limitate.

Contactează-ne acum!

Fii parte din revoluția energiei verzi alături de Electromara! Investește într-un viitor fără griji și plin de economii!