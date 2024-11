Cu sau fără AI (Artificial Intelligence – n. red.), trebuie să trecem la treabă, să implementăm măsuri

de securitate cibernetică, pentru că am văzut în ultimii șapte ani că, de bine, de rău, am început să

avem legi, directive europene, dar și la nivel național. La fel de bine avem și se creează structuri noi.

Avem bugete. Mai rămâne să creăm o arhitectură de securitate în fiecare companie. Cineva din

fiecare firmă să răspundă când vine vorba de securitate.

Fac și audit pe această zonă, iar în multe companii nu îmi e clar cine răspunde dacă ceva nu este

implementat. În țări care sunt avansate, există răspundere în scris pe document dacă ceva se

impementează sau nu, dacă avem un risc, iar cineva din top management își pune semnătura. Asta

ar fi prima măsură, cu sau fără AI, asta ar trebui făcut”, a declarat Cătălin Pătrașcu, head of

cybersecurity consultancy NTT DATA Romania, în cadrul panelului de joi, la Forumul de Securitate

Cibernetică în Energie de la Cluj-Napoca.

Cătălin Pătrașcu: Orice companie are la îndemână soluții cibernetice pe piața liberă

Securitatea cibernetică trebuie să pătrundă la toate nivelurile. Trebuie implementate soluții de

securitate cibernetică, nu doar legi și structuri, a recomandat reprezentantul NTT DTA Romania.

„Nu se poate cumpăra securitatea cibernetică direct, ci se pot cumpăra niște soluții, care trebuie

puse într-un proces care să fie continuu. Orice fel de companie, indiferent de mărime, poate să

implementeze și are la îndemână soluții cibernetice pe piața liberă, adecvate pentru cheltuieli,

riscuri. (…) Avem directiva NIS în România, dar multe companii spun că nu și-o permit. Un exemplu

ar fi că există cinci companii care împart un IT-ist, nici măcar un departament întreg, apoi vine

directiva NIS, care le spune că trebuie să aibă un responsabil, sisteme, proceduri, iar aceste lucruri

nu sunt rezolvate”, a mai spus Pătrașcu.

Liderul departamentului de consultanță în securitate cibernetică al NTT DATA Romania a mai afirmat

că AI-ul ajută la rezolvarea acestor lucruri, dar trebuie să construim sănătos, iar asta însemna ca

business-ul trebuie să ajungă la aceeași stare pe care o avem când ne gândim la securitatea caselor

noastre și la familii.

„Am văzut că, în ceea ce înseamnă cybersecurity, totul este reactiv. Companiile, odată ce sunt

atacate, se grăbesc să investească, dintr-o dată se găsesc bugete, imediat există bani pentru asta,

dar până atunci nu. Nu este atât de complicat, nici pentru persoanele fizice. Există soluții, dar trebuie

doar gândite și implementate”, a conchis Cătălin Pătrașcu.