Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat în emsiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, că în privinţa dosarelor istorice ale României – dosarul Revoluţiei, Mineriadei, dosarul 10 august – a cerut aparatului tehnic din ministerul Justiţiei să prezinte un raport cu privire la posibilitatea tehnică de a interveni legislativ şi de a stabili o competenţă specială cu privire la aceste tipuri de cauze complexe.

„Aici este vorba de întreaga Justiţie, 30 de ani este prea mult, Justiţia a eşuat. Justiţia nu a oferit societăţii un răspuns, un adevăr. Eu nu uit acest lucru. 30 de ani a fost un ping – pong cu aceste dosare. Pare că a existat o teamă de a judeca aceste dosare. Nu este vorba doar de dosarul Revoluţiei, este şi Mineriada, dosarul 10 august. Văd că prelungirea actului de Justiţie asupra acestor dosare continuă. Am cerut aparatului de la MJ să prezinte un raport cu privire la posibilitatea tehnică de a interveni legislativ şi de a stabili o competenţă specială cu privire la aceste tipuri de cauze. Acestea sunt cauze care prezintă o complexitate procedurală considerabilă. Undeva mecanismele sunt atât de complicate şi dosarul este atât de complex încât din jocul reglementărilor ajungem să nu se judece pe fond. Poate trebuie gândită o legislaţie specială cu privire la acest tip de cauze şi trebuie stabilită o competenţă ca să nu mai vedem aceste declinări. Într-un interval rezonabil ar trebui să avem un răspuns judiciar cu privire la aceste dosare. Am chemat specialiştii, i-am rugat să se gândească la această problemă, vom vedea ce putem face”, a spus Predoiu, relatează Mediafax.

Dosarele celor plecați în Italia

Cât despre „fugarii” României care se refugiază în Italia, ministrul Predoiu susţine că este în discuţii continue cu ministrul italian al Justiţiei dar şi cu alţi oficiali europeni pentru a găsi o soluţie:

„Cel mai simplu ar fi să urmez decizia pe care a luat-o Stelian Ion. Care este acea decizie? Trebuie să ne eliberăm de populism când vorbim de astfel de subiecte. Cazurile de extrădare în UE se tratează de la instanţă la instanţă, pe mandat european de arestare. Doar în afara UE, este competent pe extrădare ministerul Justiţiei. Din 2020, am trimis scrisori, am sesizat fenomenul, am angajat un dialog cu ministrul italian. Am propus ministrului italian al Justiţiei un dialog structurat ca să vedem unde sunt portiţe în legislaţia italiană şi să discutăm pe cooperarea judiciară. Le-am spus că îi vrem pe toţi aceşti oameni în faţa Justiţiei în România. Am ridicat acest subiect şi la nivelul JAI, am discutat şi cu comisarul european problema. Orice măsură exagerată sfârşeşte prin a fi ridicolă. Cazurile acestea deşi sunt revoltătoare, sunt sfidătoare, sunt reduse ca număr în raport cu numărul mare de condamnaţi. Ne-am gândit cumva la sute de acţiuni care vor fi îndreptate împotriva statului?”, a transmis Cătălin Predoiu.

