Uniunea Națională a Barourilor din România a propus sub formă de recomandare ca fiecare avocat să depuna o declarație care să ateste că nu a colaborat și nu colaborează cu serviciile secrete. Am contactat telefonic avocații din clujeni pentru a vedea care este situația la Baroul de Cluj.

Consiliul Baroului Cluj condus de Flavia Maier a facut un anunțîn urma recomandării Comisiei Permanente a UNBR prin care a informat despre posibilitatea avocaților din cadrul Baroului Cluj depunerii unei declarații care să ateste că nu au colaborat în trecut cu securitatea și în prezent cu serviciile secrete.Astfel că prin Regulamentul de funcționare a Consiliului Baroului Cluj, adoptat la data de 13 septembrie 2018 prin hotărârea Consiliului nr. 121/2019, s-a stabilit că: „La începutul fiecărui mandat, dar nu mai tarziu de o lună de la prima ședința de Consiliu, fiecare membru al Consiliului vadepune o declarație pe proprie răspundere ca cea reglementata de art. 47 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, prin care va arăta dacă a avut sau nu calitatea de lucrator al fostei Securități sau de colaborator al acesteia, precum și dacă a avut, are sau nu a avut și nici la momentul declarației nu are, calitatea de lucrător sau colaborator al Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe sau a oricărei alte structuri informative aflate sub controlul autorității de stat. Prezenta declarație trebuie datăși de membrii Consiliului care adoptă prezentul Regulament, ulterior intrării în vigoare a acestuia, în termen de cel mult o lună. Nedepunerea declarației constituie abatere disciplinară.”

În aplicarea acestei dispoziții normative, “membrii Consiliului Baroului Cluj au depus astfel de declarații încă din anul 2018, fiind astfel în acord cu recomandarea Comisiei Permanente a UNBR ca fiecare avocat să depună o astfel de declarație. De asemenea, Consiliul Baroului Cluj arată că, în masura în care oricare dintre avocații membri ai Baroului Cluj doresc să depună o astfel de declarație, o pot face prin intermediul secretariatului Baroului”.

Anunțul șefei Baroului Flavia Maier a apărut public pe Monitorul Justiției, motiv pentru care reporterul Gazeta de Cluj a contactat telefonic o parte dintre avocații Clujeni, membrii ai baroului, pentru a vedea dacă sunt informați cu privire la această decizie, câți dintre ei și-au depus acea declarație sau dacă inteționează să o facă în viitorul apropiat.

Radu Chiriță: Mi se pare o decizie populistă

Coordonator în cadrul Societății “Chiriță și asociații” șiconferențiar universitar doctor are o bogată experienţă de avocat în domeniul dreptului penal şi al procedurilor în faţa CEDO. Contactat telefonic, domnul avocat a și-a exprimat punctul de vedere cu privire la anunțul făcut de către Consiliul Baroului Cluj spunând: „Nu m-am gandit la asa ceva, ccare oricum nu ar rezolva nimic, deci cel mai probabil n-am să depun nicio declarație”.

Ciprian Păun: Dacă o sa fie obligatorie, o depun fara nicio problema

Domnul Avocat Ciprian Păun estecoordonator al cabinetului de avocatură „Păun Ciprian și Asociații” și membru al Baroului Cluj din 2006 cu drept de-a pleda în toate instanțele din România. Contactat de către reporterul nostru, a spus că a fost informat despre această declarație de colaborare cu securitatea: „ Nu am depus-o, din ce am auzit e optionala, dar dacă o sa fie obligatorie, o depun fara nicio problema”

Mihai Paul Neamț: Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu

Mihai Paul Neamţ, unul dintre cei mai reputaţi penalişti ai Clujului, a intrat în Baroul Cluj încă din 1996 iar întrebat dacă a semnat această declarație a afirmat: „Nu îmi amintesc dacă am semnat sau nu, la intrare în barou am semnat foarte multe declarații și acte, chiar nu vă pot oferi un răspuns precis”.

Mircea Ilian: Sunt perfect de acord cu această decizie

Membru la Barou din anul 2005, Mircea Ilian își exercită activitatea in calitate de avocat definitiv Titular in Societatea civilă profesională de avocaţi , cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel. Fiind întrebat despre eventuala depunere a declarației, acesta a afirmat: „Încă nu am depus-o dar urmează, sunt perfect de acord cu această decizie”.

Alexandru Rîșniță: Consider că ar trebui să fie o condiție obligatorie

Alexandru Rîșniță, avocat tânăr dar bogat în experiență, este membru al Baroului Cluj din 2013. Întrebat fiind care este părerea lui despre această decizie a afirmat: „ Personal încă nu am semnat nimic, dar consider că ar trebui să fie o condiție obligatorie deoarece nu văd normal ca avocatii să colaboreze cu serviciile secrete și nici nu știu care ar putea fi natura acestei colaborări. Și da, am de gând să semnez și eu această declarație în viitorul apropiat”.

Eugen Constantin Iordăchescu: Nu am auzit despre această declarație

Eugen Iordăchescu este avocat coordonator, cu o vastă experienţă în dreptul penal şi procesual penal (fost procuror în Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj) precum şi în domeniul financiar fiscal (fost director general al Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi fost procuror financiar coordonator pe lângă Camera de Conturi Judeţeană Cluj). Apelat de către jurnalistul Gazeta de Cluj a afirmat că: „Sincer să vă spun, nu am auzit despre această declarație deci implicit nu am semnat-o dar daca o sa fie obligatoriu o sa semnez fără nicio problemă”.

Anatol Panzaru nu este informat cu privire la această decizie

Avocatul Anatol Pânzaru este membru al Baroului Cluj incepand din anul 1994. La fel ca și domnul Eugen Iordăchescu, nici Anatol Pânzaru nu a fost informat cu privire la această decizie dar intenționează, dacă o să fie obligatorie, să o semneze.

Cornoiu Teodorian: Dacă mi se va cere am de gand să depun

Membru al Baroului Cluj din anul 2011, este și el un avocat tânăr dar cu multe cazuri dificile la activ, în special în materie penală. A declarat că la momentul actual încă nu a semnat declarația împotriva securității dar: „ dacă mi se va cere am de gand să depun”.

Gaspar Szilagyi Janos: Mi se pare o măsură foarte oportună

Avocat înscris la Baroul de Cluj începând cu anul 2011, a „îmbrățișat” cu deschidere propunerea Consiliului Baroului Cluj afirmând că: „Mi se pare o măsură foarte oportună, eu încă nu am depus-o dar am s-o fac în viitorul apropiat”.

Călin Budișan nu a depus declarația dar are de gând

Domnul Avocat Călin Budișan a intrat în Baroul Cluj în 1999 și a ajuns printre numele cel mai des întâlnite în dosare penale de interes. În ultimii ani a avut o ascensiune spectaculoasă, având clienți de top, unii chiar din lumea fotbalului. Nici el nu a depus această declarație însă dacă va fi obligatorie pe viitor, o va face.

Dintre avocații contactați de către reporterul Gazeta de Cluj au mai rămas Tiberiu Ban și Flavia Maier, singurii care au afirmat că au semnat declarația. Domnul Avocat Tiberiu Ban sau „omul complet” al justiției, după cum se mai afirmă în presă, susține că a semnat în trecut o declarație care să ateste că nu a fost colaborator cu securitatea în momentul în care a intrat la magistratură.

Flavia Maier, decan al Baroului Cluj din anul 2018 dar și soție de ofițer SRI a declarat pentru Gazeta de Cluj că a semnat și depus această declarație de necolaborare cu serviciile secrete și totodată a mai afirmat și următoarele: „Decizia a fost luată pe bază de vot din partea Consiliului Baroului Cluj. Deocamdată nu este o obligație legală, doar o decizie cu titlu de recomandare a comisiei permantente luată acum în ședința din luna august prin urmare pentru avocații care nu își vor depune această declarație nu poate să fie aplicată nicio sancțiune”.

Prin urmare, avocații clujeni nu stau foarte bine la capitolul acesta, având în vedere că o parte nesemnificativă dintre ei au semnat acea declarație de necolaborare cu securitatea. De apreciat este însă întenția lor. Semnul de întrebare rămâne insă, au ei vreo legătură cu serviciile secrete?