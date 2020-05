Legea spune ca masca trebuie purtata deasupra gurii si a nasului, iar amenzile pe care le risca cei care nu respecta acest lucru sunt cuprinse intre 500 de lei si 2.500 de lei.

Purtatul mastii poate fi obositor, dar amenda poate fi un motiv bun pentru a o purta. Altfel, cei care nu poarta masca deasupra nasului risca amenzi de pana la 2.500 de lei.

Masca trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul, conform Legii 55/2020. Aceeasi lege precizeaza si locurile in care oamenii sunt obligati sa poarte masca.

Astfel, masca se poarta in spatii comerciale, mijloace de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise, potrivit unei analize asupra legii realizate pentru MEDIAFAX, de avocatul Gheorghe Groza.

In schimb, „cei care prezinta simptome cum sunt temperatura, tusea si stranutul, sunt obligati sa poarte masca peste tot „, a explicat avocatul.

In spatii deschise, cum este parcul sau pe strada, oamenii pot iesi fara masca, in cazul in care nu au niciun fel de simptom al coronavirusului.