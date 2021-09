Depresia este o afectiune care isi face tot mai des simtita prezenta in epoca contemporana. Aceasta afecteaza din ce in ce mai multe persoane vulnerabile, insa exista si metode prin care se poate lupta cu ea.

Vindecarea de depresie reprezinta un tratament de specialiatate de durata, dar care poate fi accelerat prin intermediul unor mici tactici, numai bune de pus in practica. Citeste in continuare articolul, pentru a afla ce trebuie sa faci sa nu lasi depresia sa puna stapanire pe tine.

Iata care sunt cele mai eficiente metode prin care te poti lupta cu depresia:

Iesi din casa zilnic

Nu lasa sa treaca nicio zi fara ca tu sa iesi macar 30 de minute la aer. Este recomandat sa incerci sa iesi cu prietenii cat mai mult, pentru a uita de momentele grele prin care treci si de starile de anxietate pe care le ai. Specialistii sustin ca este foarte important, ca in astfel de momente, sa simti ca ai pe cineva alaturi, care iti poate oferi oricand o imbratisare de incurajare.

Concentreaza-te asupra pasiunilor

Daca iti place sa canti, sa pictezi sau sa calatoresti, te poti folosi de asta pentru a te distrage de la gandurile intunecate. Cumpara cele mai bune acuarele, un sevalet sau o chitara de calitate superioara si incearca sa-ti petreci timpul liber in acest fel.

Cu ajutorul pasiunilor vei putea trece mult mai usor peste momentele critice si vei invata sa pui stapanire pe ganduri si nu invers. Astfel, investe in ceea ce iti place si lasa bucuria sa te cuprinda!

Vorbeste despre ceea ce simti

Nu este bine sa te inchizi in tine si sa nu comunici cu cei dragi despre clipele prin care treci sau despre ceea ce te apasa. Comunicarea este un bun aliat in combaterea depresiei, asa ca trebuie doar sa dai cateva telefoane si sa te descarci celor ce sunt dispusi sa te asculte. Vei vedea ca dupa cateva apeluri telefonice de acest fel, te vei putea simti mult mai bine.

Foloseste CBD

Daca te intrebi ce este cbd, ei bine, este o substanta care se regaseste in planta de cannabis, alaturi de alti 85 de canabinoizi. Nu este o substanta psihoactiva, din acest motiv poate fi folosita in ameliorarea cu succes a multor afectiuni, aplicata si consumata in diverse moduri, chiar si in preparate. CBD are efecte pozitive asupra starii de sanatate si nu numai. Poate fi folosit chiar in afectiunile pielii si in lupta cu depresia. Daca simti ca esti coplesit de ganduri care nu-ti dau pace, ai o energie mai scazuta si te confrunti cu oboseala constanta, un ulei CBD de la Wemper te poate ajuta sa revii usor-usor la o viata fara frici. Nu uita, insa, ca orice agravare a simptomelor necesita ajutor de specialitate.

In cele din urma, tine cont de toate metodele prezentate mai sus si lasa depresia sa dispara din viata ta. Este foarte important sa faci tot ce tine de tine sa te simti mai bine, pentru a te bucura de viata cat mai mult timp.

Sursa foto: Pixabay.com