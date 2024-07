Neluțu Varga, patronul clubului CFR Cluj, susține că a plătit toate datoriile pe care echipa de fotbal le avea și că acum este la zi cu toate plățile, inclusiv salariile jucătorilor. Acesta a declarat într-o emisiune pentru Fanatik că a scos din propriul buzunar 2.8 milioane de euro pentru a putea trage linia, transmite Cluj24.

„Înaintea primei etape cu Dinamo, am rezolvat toate problemele financiare ale clubului. Am achitat tot ce mai erau datorii, bonusuri, restanțe la jucători, salarii, tot, tot, tot… Am virat banii la zi la luna mai, deci nu mai avem niciun fel de restanță financiară la niciun fotbalist. Le-am plătit și bonusurile de acum un an pentru cupele europene.

Toate salariile sunt la luna mai la zi, nu mai există niciun fel de datorie la clubul CFR Cluj, către jucători, către antrenori, către absolut nimeni. Efortul financiar a fost important, am achitat 2,8 milioane de euro vineri, înaintea partidei cu Dinamo, pentru că am vrut să fie liniște la club, să avem condiții și să-i creez lui Dan Petrescu cele mai bune condiții ca să facem performanță, adică să luăm titlul de campioni.

Nu mai sunt probleme și sunt convins că nu vor mai fi probleme la clubul CFR Cluj de acum înainte. Am achitat toți banii, suntem la virgulă cu toți jucătorii. Ei trebuie să se concentreze acum doar la un singur lucru și anume să redevenim campionii României” a declarat Neluțu Varga.