Prețul chiriilor din Cluj-Napoca a explodat, odată cu venirea studenților în format fizic la facultăți din 3 octombrie. Antonio Boja, agent imobiliar, a precizat că anul acesta, cei care își caută chirie a crescut foarte mult.

„Nu prea au făcut față ofertele în comparație cu cererile. Pe final de august, început de septembrie nu prea au fost oferte relevante cu cererile oamenilor, adică prețul nu era conform cu cererile clienților. De exemplu aveai un dormitor cu preț de acum două luni și în luna septembrie dacă o să cauți același apartament o să-l găsești la același preț, dar nu oferă aceleași condiții”, a declarat Boja.

Agentul imobiliar a precizat că nu se mai găsesc chirii sub 300 de euro, indiferent dacă este garsonieră sau apartament.

De exemplu, o garsonieră de 24-25 mp în Mărăști am dat-o cu 320 de euro. O garsonieră în Gheorgheni, în Detunata, am dat-o cu 330 de euro, în Mănăștur am avut la 300 de euro. Apartamente cu două camere, semi-decomandate am avut la 400-450 de euro. La începutul lunii august am închiriat apartamente foarte bune, noi-nouțe, un dormitor, sufragerie, bucătărie, baie, hol și parcare cu 400 de euro, iar suprafața era în jur de 50 de mp. Acum același apartament nu pot să îl dau fără 450-500 de euro. Am avut mai multe apartamente și am dat 10 din ele în trei zile (…) La apartamentele cu două camere este cererea cea mai mare și am ajuns și la 600 de euro, într-adevăr există apartamente cu două camere și două băi, dar condiții modeste, la 450-500 de euro. La apartamentele cu 3 camere acestea se închiriază cel mai rapid”, a adăugat Antonio Boja.

În perioada sezonului de iarnă, agentul imobiliar se așteaptă la o scădere al prețurilor.

„Peste maxim trei luni foarte mulți studenți vor pleca din chiriile pe care le-au ales prost. Cel mai probabil în perioada respectivă vor apărea și chirii la prețuri mai normale(…) Am clienți români și clienți străini cărora nu am ce oferte să le arăt la prețuri mai normal”, a mai declarat Antonio Boja, scrie Monitorulcj.ro.

