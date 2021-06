Cimitirul din Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca este transformat incet, incet in groapa de gunoi, fara respect fata de cei decedati sau familiile lor. Memoria celor decedati este murdarita la propriu si la figurat de deseuri din plastic.

Cimitirul din Dambul Rotund, locurile de veci ale cetatenilor din Cluj Napoca, sunt neingrijite si lasate in paragina de catre administratie.

E de înțeles ca într-un astfel de loc cu verdeață să existe și morminte distruse de intemperii, și băncuțe mâncate de zecile de ani trecuți peste ele, morminte neîngrijite, nerefăcute, fiindcă, de multe ori, nu are cine să îngrijească morții, întreaga familie fiind într-o lume mai bună.

Nu este de înțeles însă și de tolerat ca într-un loc de reculegere să existe, pe lângă morminte, zeci de peturi de bere, piromanii să aprindă focuri de tabără cu coroane și candele, iar cei care vin să își plângă morții să riște să moară de scârbă după ce folosesc toaletele din cimitir.

În Dâmbul Rotund, încă de la poartă ți se face greață – gunoaiele stau în rastel, prevestitoare pentru ce e înăuntru:

Pe lângă garduri, dar și pe alei și printre morminte, gunoaiele sunt aruncate pe principiul „grămada cere vârf”, pe două categorii: gunoaie arse și nearse.

Desi in legislatie se precizeaza necesitatea de existenta a cel putin doua fractii, umeda si uscata, in care sa se depoziteze deseurile, in întregul cimitir există un singur container de gunoi pentru „DEȘEURI MUNICIPALE – FRECȚIE UMEDĂ”. De asemenea, deseurile sunt lasate pe jos in multe cazuri, fara a fi stranse.

citeste si: Românii ”exportă” pe Someș tone de gunoi în Ungaria

sursa: https://www.ziardecluj.ro/cimitirul-din-dambul-rotund-o-groapa-insalubra-de-gunoi-pe-dealul-clujului-smart