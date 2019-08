Moni Rebreanu (fostă Aldea) este tânăra pe care Robbie Williams a luat-o pe scenă, duminică, la Cluj-Napoca. Locuiește în Florești și este căsătorită cu Sebastian, scrie ziuadecj.realitatea.net.

Pe Facebook, și-a schimbat poza de profil cu una din timpul concertului, în care este îmbrățișată de artistul britanic: „Moni is so fucking happy”, este mesajul tinerei. Comentariile prietenilor nu au întârziat să apară: „Ioi, mi s-a făcut pielea ca la găină….. Nici nu pot sa îmi imaginez bucuria ta! Ai meritat!”, „Pffff. Am ramas gura cască”, „Acum am văzut la știri și am si intrat pe Facebook. Felicitări! Norocoaso!”.

„Monica, I love you”, i-a zis Robbie, care s-a corectat când a aflat că este căsătorită „Monica, I like you”. Așezați pe o canapea și filmați printr-o inimă de trandafiri roșii, Williams i-a cântat Monicăi piesa „Something stupid”, pe care a cântat-o iniţial în compania actriţei Nicole Kidman. Artistul a cuprins-o, i-a dansat în brațe și și-a pus capul pe genunchii ei. La final a îmbrățișat-o și i-a dăruit un tricou cu autograf.