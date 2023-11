Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, are 31 de ani și se declară a fi „Transylvanian anticapitalist in Paris“. În urmă cu câțiva ani povestea că a început trei facultăți, dar nu a terminat niciuna.

În 2018, Oana Lasconi, care s-a declarat se „dezgustată” și „dezamăgită” de mama sa, Elena Lasconi, pentru că a votat pentru familia tradițională, mărturisea că a început trei facultăți, fără să termine vreuna: Facultatea de Știinte Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă, scrie adevarul.ro.

„Nu mi s-a părut foarte important să închei nici una dintre ele, chiar dacă domeniile în sine încă îmi plac foarte mult. Rusa e o limbă superbă, mi se pare că sună foarte frumos și asta m-a atras la ea, pe lângă faptul că citeam Ilf și Petrov la vremea respectivă și mi-ar fi plăcut să înteleg genul ăsta de umor în original. Ideal, aș citi totul în original, însă nu mă văd străduindu-mă prea tare cu limba greacă, de exemplu. Am învățat alfabetul chirilic, niște construcții simple de una singură și m-am gândit că ar fi bine să am o diplomă, dacă tot plănuiam să fac asta. Nu mi-a luat mult să-mi dau seama că diploma nu a fost necesară, la fel cum am procedat și cu celelalte facultăți. La Drept am încheiat un an, însă fix de atât am avut nevoie, întrucât am rămas cu niște cunoștințe de drept roman și câteva fraze lungi în latină, ceea ce e super când ieși cu prietenii în oraș. În timpul facultății de Drept, am realizat că vreau să fiu independentă și să lucrez, așa că mi-am început cariera cu un job entry level la Ubisoft. Atunci, nu părea o afacere prea bună, însă s-a dovedit a fi cea mai bună alegere din lume!”, povestea Oana în 2018 reporterilor Libertatea.

La acea vreme, avea 25 de ani și prezenta știrile săptămânii pentru fanii jocului World of Tanks, un joc de strategie extrem de popular, care a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare număr de jucători prezenți online în același timp – aproape o sută de mii.

„În ceea ce privește job-ul pe care îl am eu versus jobul pe care îl are mama, trebuie să fiu sincera: cred că al meu e mai distractiv. Mama trebuie să prezinte sau să vorbească despre multe nenorociri. Pentru mine, totul e mult mai pozitiv și niciodată nu trebuie să intervievez persoane care au trăit traume groaznice. În schimb, vorbesc cu developeri care lucrează la niște hărți superbe în grafică ultimul răcnet, de exemplu. E cu totul și cu totul altceva din punctul ăsta de vedere”, povestea Oana.

Elena Lasconi a mărturisit într-un interviu pentru publicația Life că Oana a crescut mai mult la Hațeg, la părinții ei. „Multă vreme mi-am ținut copilul la Hațeg, la ai mei, nu știu ce m-aș fi făcut fără mama și tata!, mergeam la ei în weekend-uri, uneori plecam corespondent în diverse locuri din țară, am fost și corespondent de război în Afganistan, iar toate astea au însemnat tot atâtea răni pentru relația mea cu Oana. Sigur că ne iubeam, că eram cât de aproape puteam de ea, că mă vedea ca pe o zână, iar ea era salvarea mea. Dar distanța era de ne-evitat“.



După mineriada din 1999, s-a mutat la ProTv în București, apoi a înscris-o și pe Oana la o școală din cartier când era în clasa a V-a. „Cred că nici ea nu mai suporta să stăm departe una de cealaltă. Mi-aduc aminte și acum un moment din gară, când ne-am revăzut, iar ea a început să alerge după mine, s-a împiedicat, a căzut și și-a julit picioarele. Te sfâșie să vezi așa ceva“, povestea Elena Lasconi în 2019.

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi (primar în Câmpulung Muscel), a criticat-o pe mama sa pentru faptul că a mers să voteze „Da” la referendumul pentru familia tradițională, declarându-se „dezgustată” și „dezamăgită” pentru faptul că a arătat că e „homofobă.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi (sâmbătă – n.red.), însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie”, a afirmat Oana Lasconi, într-un mesaj pe Instagram.

„Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore”, a completat fiica primarului din Câmpulung Muscel.

Nu o mai susține

„Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită”, a mai afirmat Oana Lasconi.

Elena Lasconi, primar USR al localității Câmpulung Muscel, a venit cu precizări în care a punctat că nu e homofobă, subliniind faptul că eliminarea sa de pe lista pentru europarlamentare poate fi decisă printr-un simplu vot al conducerii partidului.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie. De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie și un bărbat. Educația și formarea pe care le-am primit m-au adus în punctul acesta pentru că iubesc oamenii și lupt pentru drepturile lor. Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir și îi susțin. Ei știu asta”, a scris Elena Lasconi, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat că i-a cerut Elenei Lasconi retragerea de pe lista de la europarlamentare, susținând că declarațiile sale legate de referendumul pentru familia tradițională afectează campania Uniunii și concetrarea pentru alegeri.