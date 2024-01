Șase asocieri de firme „se bat” pe contractul în valoare de 211.576.745 lei pentru servicii de supervizare proiect (consultanță) aferente lucrărilor la Magistrala I de metrou din Cluj-Napoca. După mai bine de un an și jumătate, timp în care mai multe licitații au fost lansate, însă nu au fost depuse oferte, contractul ar putea avea desemnat un câștigător în următoarele luni.

Astfel, potrivit informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), ofertele depuse în cadrul licitației sunt următoarele:

1. Asociere: Venturo Investment (Lider), Liv Engineering & Consulting Ltd. Co., Tecnosistem SPA;

2. Asociere: Hill International (Bucharest) (Lider), Hill International, Inc., Proiect Consulting;

3. Asociere: TPF Inginerie SRL (Lider), TPF Getinsa Euroestudios SL;

4. Asociere: TECNIC Consulting Engineering Romania (Lider), TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik;

5. Asociere: Systra (Lider), Metrans Engineering, SWS Engineering, StructurALL Consulting Napoca;

6. Asociere: Modern Power Systems (Leader), Altinok Consulting Engineering Inc., Societatea Civilă Profesională de Avocați Giurgea, Ghidra și Asociații, Topo Road Design, ECO GEO Sibiu Laboratories S.R.L., ECO GEODRUM, Parcrom Service SRL, UTI Building SRL, Stetera, Star Prevent SRL.

Ofertele se află în evaluare tehnică și financiară până în data de 9 februarie, urmând ca în urma deliberării, contractul să fie atribuit.

În cadrul licitației, firmele interesate au înregistrat, până la termenul inițial de depunere a ofertelor, zeci de solicitări pentru clarificări către Primăria Cluj-Napoca, precum și acordarea unui avans de 10% din valoarea contractului de 215 milioane lei sau prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor cu încă o lună, până la 12 februarie 2024 ca urmare a modificării condițiilor din licitație. Primăria Cluj-Napoca a acceptat acordarea unui avans, însă doar în baza unei scrisori de garanție bancară.

Licitație „cu repetiție”

A fost vorba despre a patra licitație lansată de municipalitate pentru serviciile de consultanță la metroul din Cluj, în octombrie 2023, în cadrul căreia termenul limită de depunere a ofertelor fusese prelungit deja de două ori. Primăria Cluj-napoca încearcă încă din luna iulie 2022 să găsească o firmă care să supervizeze execuția lucrărilor la metrou, însă a întâlnit numeroase piedici.

Prima licitație pentru contractul record de consultanță dedicat supervizării proiectării și execuției metroului clujean a fost lansată în iulie 2022, fiind anulată, din cauza lipsei ofertelor. A doua licitație a fost lansată în decembrie 2022 și a prevăzut o suplimentare de 15,5 milioane de lei a valorii contractului, până la suma de 140.551.163 lei, față de valoarea inițială de 125.013.820 lei. În aprilie 2023, Primăria Cluj-Napoca a lansat a treia licitație pentru supervizarea lucrărilor la Magistrala de Metrou M 1, valoarea contractului de supervizare fiind de 211 milioane lei, majorat cu peste 50 de milioane lei față de procedura anterioară. Cea de-a patra licitație a fost lansată în octombrie 2023.