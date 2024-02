Ministerul Muncii a demarat procesul de recalculare a pensiilor, iar începând cu data de 1 septembrie, noile pensii vor fi puse în plată. Noua formulă de calcul va determina câștiguri sau pierderi pentru pensionari, în funcție de aplicarea principiului celei mai favorabile legi. Astfel, cei ale căror pensii nu vor crește conform noii legi vor continua să primească suma actuală. O problemă ce va apărea pentru mulți pensionari începând cu anul 2025 este legată de indexarea pensiilor. Dacă pensia recalculată conform noii legi nu va depăși pensia anterioară, aceștia riscă să piardă indexarea anuală cu rata inflației.

Pentru a înțelege mai bine, luăm un exemplu: un pensionar care ar urma să primească conform noii legi o pensie de 6000 de lei, însă anterior primea deja 8000 de lei, va rămâne cu pensia actuală. Situația devine problematică în momentul indexării pensiilor. Dacă pensia indexată nu va depăși pensia anterioară de 8000 de lei, pensionarul respectiv va pierde indexarea. Cu toate acestea, recalcularea pensiilor va aduce un avantaj considerabil pentru cei cu pensii mici. Aceștia vor avea creșteri garantate conform noii legi, iar cei cu pensii minime și cu diverse stagii de cotizare vor beneficia de sume mai mari decât cei care primesc pensie socială, fără stagiu de cotizare.

Aceste modificări sunt importante și pentru eliminarea discrepanțelor între sexele masculin și feminin. Astfel, indiferent de sex, se va aplica aceeași durată de serviciu în calculul pensiilor, conform noii legi, eliminând astfel inechitățile existente anterior.

Recalcularea pensiilor va afecta diferit fiecare pensionar, în funcție de situația sa specifică. Este esențial să se înțeleagă aceste schimbări și impactul lor asupra veniturilor pensionarilor.

Explicații și calcule aplicate În primul rând, să stabilim că: durata contribuției cerute de lege pentru a îndeplini condițiile de pensionare, este cea prevăzută în Anexa 5 la lege (ambele în legea 263/2010 după pensionare până în septembrie 2023 și legea 360/2023-noua lege cu aplicare din 01.09.2024) este stabilită în funcție de anul nașterii atât pentru bărbați, cât și pentru femei și este diferită de durata serviciului efectuat de o persoană (adică numărul de ani lucrați efectiv – stagiu contributiv – plus diverse stagii de pregătire în armată asimilată, facultate, pensie de invaliditate etc.). În Legea 263/2010, durata de serviciu cerută de lege a fost de mare importanță în determinarea pensiei. Să fie înțeleasă foarte clar, cel mai simplu, vom lua în considerare un exemplu în care vom trece o persoană prin toate situațiile prevăzute de legea 263 pentru determinarea punctajului realizat (care înmulțit cu valoarea punctului de pensie determină cuantumul pensiei)Pentru simplificare, vom ignora indicele de corecție 1, valabil pentru cei care se pensionează după 2019, care necesită un tratament separat , pentru că are şi o influenţă deosebită în calculul pensiilor. Fie persoana X , femeie, care a obținut de-a lungul vieții sale din salarii și scoruri pentru perioade asimilate un scor total de 50 de puncte. Vom avea următoarele situații, vom prelua valoarea punctului de pensie în ianuarie 2024: 1.Dacă femeia s-a născut în aprilie 1944, durata serviciului cerut de lege este de 25 de ani.scorul ei va fi de :50/25= 2 puncte. 2x 2032=4064 lei 2.Dacă femeia s-a născut în august 1961, durata serviciului cerut de lege este de 32,3 ani.scorul ei va fi de :50/32,3= 1,55 puncte. Adică, pentru exact aceleași condiții de venit și stagiu realizat (nu este cerut de lege, dar realizat), pensia în plată începând cu ianuarie 2024 va fi : 1,55×2032=3150 lei 3.Dacă femeia a avut o dizabilitate congenitală gr 1 , durata serviciului cerut de lege este de 15 ani.Scorul ei va fi de :50/15= 3,34 puncte. 3,34x 2032=6787 lei 4.În cazul în care femeia a lucrat în condiții speciale (să zicem în minerit subteran) durata de serviciu cerută de lege este de 20 de ani.scorul ei va fi de :50/20= 2,5 puncte. 2,5×2032= 5080 lei Acestea ar fi principalele situații în care se poate găsi o persoană, având în vedere că punctajul total obținut din salarii și perioade asimilate este același (50 de puncte), se remarcă faptul că, în funcție de această etapă a contribuției prevăzute de lege, pensia va diferi substanțial. Se elimină diferențele între femei și bărbați Mai mult decât atât, chiar și sex(M sau F) – pentru că între un bărbat și o femeie născută în același an, care a lucrat exact aceeași perioadă, cu exact aceleasi salarii ș cu același numă de puncte total (scorul total este determinat in mare parte de contributia la pensie, mai putin de cea realizată din stagii asimilate, ceea ce, în general, oferă un maxim de 5 puncte) – există o mare diferență în pensionare, tocmai din cauza acestei durate a serviciului prevăzută de lege : Astfel: pornim de la acelasi punctaj total, 50 de puncte. Femeie x născută în aprilie 1944 durata serviciului cerut de lege este de 25 de ani.Scorul ei va fi de :50/25= 2 puncte.2×2032=4064 lei Man y născut în aprilie 1944 durata serviciului cerut de lege este de 31,2 ani.Scorul său va fi de :50/31,2=1,61 puncte. 1,61×2032=3272 lei Diferenţa de pensie zilnică dintre cei doi va fi de 792 lei strict din cauza sexului. Acesta este motivul pentru care se va trece la noul mod de calcul, Legea 360/2023 eliminarea acestei inechități. Scorul general folosit pentru toată lumea va fi de 25 de ani. Deci, dacă este bărbat, femeie, a lucrat pe grupuri sau condiții normale de lucru, la un scor egal, să zicem 50 de puncte, calculul va fi : 2032(valoarea punctului de pensie în ianuarie 2024): 25=81,28 puncte 81,28 (valoarea punctului de pensie x 50(scor total realizat)=4064 lei Comparând cu rezultatele de mai sus, veți vedea foarte simplu cine câștigă și cine pierde la recalcularea pensiilor pe noua lege.Ce este potrivit pentru cei deja pensionați , rămân în plata pensiei mai mari.Insa nu va primi indexări atâta timp cât scorul lor recalculat înmulțit cu valoarea punctului de pensie va fi mai mic decât pensia pe care o au în plată.