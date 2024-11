Propagandiștii anti-AUR din siajul unor interese antiromânești susțin că interzicerea în Ucraina a președintelui Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, foarte posibil președinte al României, ar constitui o „dovadă” că tânărul politician este „omul rușilor”.

La fel și în ceea ce privește Republica Moldova. Aspectul din urmă însă, având în vedere că cea care a prelungit interdicția este Maia Sandu, o soroșistă progresistă agreată de Moscova, nu poate fi decât onorabil.

George Simion a fost întotdeauna un militant pentru România Mare, ceea ce nu se poate spune și despre Maia Sandu. Ba chiar din contră.

Eventuala Unire ar face-o să devină o șefă de colhoz sau cel mult de consiliu județean.

Nici unul dintre detractorii lui George Simion nu menționează însă că prima interdicție pe 5 ani i-a fost dată de ROSOFILUL IGOR DODON, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în plin regim controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, astăzi fugar, inclus de Statele Unite împreună cu toți membrii familiei sale în lista persoanelor indezirabile pe teritoriul său, și fost consilier al lui.. Ion Iliescu. Da, da, același Iliescu, tartorul PSD, care a născut mai mulți pui vii, între care Mircea Geoană – Prostănacu și Marcel Ciolacu – Covrigaru. Același PSD care-l voia Premier Grivco împreună cu Dan Voiculescu, stăpânul lui Mihai Gâdea, pe… Klaus Iohannis, stăpânul lui Nicolae Ciucă – Analfabetu.

Care este însă situația, poate mai serioasă, cu Ucraina?

Ca unul care am fost interzis în două rânduri de Ucraina, cu o „pedeapsă” cumulativă de 10 ani, din care am „executat” mai puțin, doar un termen și jumătate, pentru că am avut „pile” la MAE, cred că știu cel mai bine despre ce vorbesc.

Statul vecin și neprieten duce de peste trei decenii o politică de încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului în ce privește minoritățile, o politică acerbă de deznaționalizare a românilor din nordul Bucovinei și sudul Basarabiei.

Această politică antiromânească nu s-a schimbat niciodată, indiferent de conducerea statului, de la Kucima la Poroșenko și Zelenski.

Cu câțiva ani în urmă, Zelenski, la fel ca Ambasada Rusiei de la București, contesta că la Fântana Albă s-a comis un masacru împotriva românilor și susținea că „fasciștii” de români au ocupat Bucovina.

Zelenski nu a rectificat nici până azi omiterea intenționată a românilor din discursul său de Ziua Unității Naționale 2022 – disponibil și acum pe site-ul Președinției Ucrainei -, deși românii sunt a doua mare minoritate din Ucraina, după ruși.

În urmă cu patru ani, la o altă adresare de Ziua Unității, Zelenski afirma că „România a ocupat Bucovina de Nord”.

Filmarea președintelui-actor tronează în continuare pe contul oficial de YouTube al Președinției Ucrainei, după cum a remarcat ziaristul Ion Spânu și a semnalat jurnalistul basarabean Ștefan Secăreanu.

Între timp, soldați etnici români mor pentru Ucraina. Români ai căror copii nu pot învăța în limba lor natală, în școlile din Ucraina. Și nu numai în școli, dar nici măcar în curtea școlilor, în pauze:

UCRAINA ”DEROMÂNIZEAZĂ” COPIII ROMÂNI DIN TERITORIILE ROMÂNEȘTI OCUPATE DE URSS: Fără Limba Română în școli, la ore și în pauze. Apelul disperat al românilor din Ucraina și avizul lor: ”Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”

Se întâmplă în 2024, după ce România a donat un sistem de apărare Patriot de 1 miliard de euro Ucrainei. Cu banii ăștia se putea face două Catedrale și jumătate, trei mall-uri, două spitale regionale sau două stadioane, după preferințe.

Revenind la George Simion și interzicerea sa în Ucraina avem onoarea de a prezenta o listă, din păcate incompletă, cu personalități ale României interzise în aceeași perioadă în care se reclamă că liderul AUR a fost declarat persona non grata de autoritățile de la Kiev.

Judecați singuri:

Jurnalistul român Vlad Cubreacov (foto dreapta sus), președinte al cunoscutei Asociații basarabene Răsăritul Românesc și unul dintre cei care au reușit reactivarea Mitropoliei Basarabiei, a primit în 2019 Premiul „Mile Cărpenișan pentru Curaj și Excelență în Jurnalism” după ce a primit interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei pe o perioadă nedeterminată.

Anunțul a fost făcut public de către Ruslan Storojuk, șeful Securității ucrainene din regiunea Cernăuți.

Un alt cunoscut jurnalist și patriot român specializat pe problemele Basarabiei și Bucovinei, Viorel Patrichi, a primit și el aceeași sancțiune, informa ActiveNews.

Cele comunicate de către șeful Secției SBU din regiunea Cernăuți într-o conferință de presă s-au rezumat la următoarele: ”За розповсюдження матеріалів уніоністського змісту заборонено в’їзд громадянам Румунії Віорелу Патріке та Владу Кубрякову” / ”Pentru răspândirea materialelor având conținut unionist le este interzisă intrarea cetățenilor României Viorel Patrichi și Vlad Cubreacov”.

Rețineți: ”Pentru răspândirea materialelor având conținut unionist”!

*

Alexandru Teodoreanu, cunoscut membru al societății civile românești preocupată de soarta românilor și a valorile naționale din jurul României, a fost declarat „persona non-grata” în Ucraina, în dimineața zilei de 10 iunie 2016, la punctul de frontiera Siret, fără a i se comunica vina ci doar durata interdicției: „cel puțin cinci ani”.

Alexandru Teodoreanu se alătura unei liste din ce în ce mai lungi de oameni de cultură, scriitori, cercetători și jurnaliști interziși în Ucraina – dintre care îi amintim pe ziariștii Simona Lazăr și Valentin Țigău și pe regretatul cercetător Vasile Ilica, care nu a mai putut să-și vadă casa părintească în urma unei interdicții similare – și pentru care Ministerul Afacerilor Externe al României nu a reușit să intervină pentru a le schimba statutul și apăra drepturile în ciuda ajutoarelor considerabile pe care țara noastră le acordă statului vecin cu pretenție de accedere în Uniunea Europeană. România este membru deplin al UE și NATO iar astfel de acte arbitrare și tribale încalcă numeroase acorduri bilaterale și convenții europene și internaționale, semnate de Kiev și de care Ucraina ar fi obligată să țină cont. În ciuda agresivității ucrainene la adresa exponenților societății civile din România și a comunității românești din teritoriile ocupate de URSS și aflate azi în componența Ucrainei, autoritățile românești par să nu aibă nici o reacție.

Fost militar de carieră, Alexandru Teodoreanu este director de programe pentru nordul Bucovinei, Herța și Basarabia al Asociației Stindard – București și co-realizator al Festivalului internațional „Moștenite din Străbuni”, ajuns la a doua ediție și coordonat de poeta și jurnalista Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, reprezentanta Fundației Civică George Asachi Herța și soția sa (foto sus – captură EVZ).

Soții Valentin Țigău și Simona Lazăr (foto sus centru) au fost declarați persona non grata pentru seria de materiale apărută în Jurnalul Național sub tiltul „Reporter în Basarabia de Sud”. Reportajele lor vibrante despre pământurile românești răpite de URSS, cu frumusețile lor nepieritoare, și despre frații români obidiți sub stăpâniri străine se găsesc și pe blogurile Românii de lângă noi și Basarabia – Celălalt Univers.

*

Schimbările politice din Ucraina au adus și primele măsuri geopolitice adoptate de puterea de la Kiev. Directorul unei publicații și președintele ”Asociației Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herta” a devenit persoana non grata în Ucraina. Profesorului Constantin Moroșanu din Darabani – Botoșani (foto dreapta sus) i-a fost interzis accesul în Ucraina pe timp de un an, începând cu data de 15 mai 2014. Astfel a devenit primul român INTERZIS în Ucraina după schimbarea politică de la Kiev. Decizia emisă de unul dintre serviciile secrete ale Ucrainei (S.B.U) i-a fost comunicată astăzi. Cauza interdicției este publicația ”Plai Dărăbănean” pe care profesorul o conduce, publicație la care redactori sunt personalități importante din România, Ucraina și Republica Moldova. Temele abordate cu precădere în publicația respectivă au vizat totdeauna spiritul unificării și emanciparea politică și socială a românilor de peste Prut. Același obiectiv statutar îl are și asociația amintită, prezidată de către profesorul Moroșanu.

*

O listă incompletă a celor care au fost declarați persona non grata în Ucraina în cursul ultimilor ani îi include pe următorii cetățeni români:

– Vasile Șoimaru, fost deputat la Chișinău și unul dintre semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova, a fost declarat persona non-grata pe teritoriul Ucrainei în 2019 în timp ce dorea să intre pe teritoriul Ucrainei pentru a merge în Boianul românesc unde urma să fie sfințit monumentul lui Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu, care a fost preot în acest sat.

– Mircea Druc, fost premier al Republicii Moldova,

– preoții Mitropoliei Basarabiei Nicolae Asargiu și Anatolie Hristea, originari din sudul Basarabiei (regiunea Odesa),

– Valentin Țigău, jurnalist Radio România,

– Simona Lazăr, ziaristă Jurnalul Național,

– Victor Roncea, jurnalist ZIUA,

– Marian Voicu, jurnalist TVR,

– Iulia Modiga, jurnalistă InfoPrut,

– Sergiu Dan, jurnalist RADOR, consilier parlamentar, cetățean român dar și al Ucrainei, născut în localitatea românească Apșa de Mijloc, în Maramureșul de dincolo de Tisa, unde trăiesc părinții, dar și cei patru frați ai săi, la care nu a mai putut ajunge,

– Eugen Popescu, director general al Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni la data declarării interdicției, deci oficial al statului român,

– Constantin Codreanu, parlamentar PMP la data interdicției,

– Vlad Durnea, președinte al Organizației Studenților Basarabeni din România și consilier parlamentar la data interdicției,

– scriitorii George Muntean, Ion Beldeanu și Eugen Pătraș, fost vicepreședinte al Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți,

– Constantin Moroșanu, președintele ”Asociației Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herta”,

– Alexandru Teodoreanu, director al Asociației Stindard,

– regretatul Vasile Ilinca, cercetător și scriitor veteran care nu a mai apucat să-și vadă mormântul părinților.

Vasile Ilica a fost martor al Masacrului de la Fântana Albă și membru de onoare al Asociației Naționale pentru Cultul Eroilor cât și membru al Asociația „Pro Basarabia și Bucovina” și Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți și a fost distins pentru activitatea sa, printre multe altele, cu „Premiul Document” al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Biroului de Informare al Comisiei Europene din Republica Moldova si cu Decoratia de Aur – Emblema de Onoare a Armatei României.

Dl. Vasile Ilica a fost premiat și de Asociația Civic Media și Basarabia-Bucovina.Info cu Premiul „Mile Cărpenișan” pentru Curaj și Excelență în jurnalism.

De asemenea ziariștii Radio România Simona Lazăr și Valentin Țigău, au primit Premiul „Mile Cărpenișan” pentru Curaj și Excelență în Jurnalism 2016, pentru activitatea lor prodigioasă în slujba Adevărului și a Valorilor Românești (VIDEO). Ei au mai fost premiați și de Consiliului Mondial Român (SUA) și de Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.

Dacă mai sunt și alți cetățeni români interziși în Ucraina îi rugăm să ne contacteze. Să notăm că și zeci de ziariști străini, inclusiv de la BBC, au fost, de asemenea, interziși de către Kiev, ca „pericole pentru securotatea națională”, după cum nota The Telegraph.

Ceea ce se petrece azi, prin interzicerea unui drept universal pentru jurnaliștii, scriitori și politicieni români, între care se numără George Simion, liderul AUR, este dovada că absolut nimic nu s-a schimbat la nivelul aparatului de securitate ucrainean, care reprezintă cu adevarat statul revanșard Ucraina.

Toți cei care cântă la masa antiromânilor de la Kiev nu reprezintă România, ci dușmanii ei.

Vedeți și: ViDEO: De ce ne urăsc rușii și ucrainenii. De Ziua Limbii Române, Vasile Ilica, cercetătorul interzis în Ucraina și premiat de Civic Media, oferă o lecție de istorie la MȚR

