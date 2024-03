În deschiderea ședinței de Guvern de joi, premierul Ciolacu a declarat că principalele priorități pentru următoarele două săptămâni sunt cele de reorganizarea ANAF, pentru a crește eficiența veniturilor colectate la buget, și îmbunătăţirea mecanismelor de control al preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază.

”Principalul efort va fi, în următoarele două săptămâni, să îmbunătăţim mecanismele care ţin sub control preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază. Am văzut că inflaţia a revenit pe traiectorie descendentă, iar BNR prevede că va ajunge sub 5% până la finele anului. Scopul nostru este ca, pe lângă aceste mecanisme, să continuăm să investim în producţia românească. Şi să ducem mai multe produse locale, la preţuri corecte, în magazine”, a explicat premierul.

Marcel Ciolacu a ținut să puncteze faptul că reorganizarea ANAF este un cap de listă, ca să se asigure servicii mai bune pentru cetățeni ;i de a combate frauda și evaziunea fiscală, scrie news.ro.

”Este nevoie de coordonare integrată şi, mai ales, de o viziune clară în acţiunea de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale. Ne-am angajat să modernizăm şi digitalizăm Fiscul, ca să asigurăm servicii mai bune pentru cetăţeni”, a mai precizat Ciolacu.

Citește și: FOTO Emil Boc a adus molul în mijlocul Clujului, deși a spus că s-a săturat de noroi.