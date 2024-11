Un clujean a semnalat prin aplicația My Cluj dificultăți majore de circulație pe strada Treboniu Laurian, o arteră foarte tranzitată de șoferii care încearcă să evite sensul giratoriu de la Auchan.

Ieșirea pe strada Oasului este îngreunată de vizibilitatea redusă, iar trotuarele sunt adesea ocupate de mașini parcate ilegal. Astfel, șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre vehicule și, în unele cazuri, să circule pe contrasens

Majoritatea mașinilor parcate pe trotuar ar aparține locatarilor blocurilor din zonă, ceea ce ridică întrebarea cum au fost aprobate construcțiile acestora, având în vedere că nu există locuri de parcare suficiente. Sesizarea sugerează că această situație ar putea fi legată de interese private și posibile acte de corupție, care au permis dezvoltarea imobiliară fără respectarea reglementărilor urbanistice

„Buna ziua. Semnalez problemele de circulatie in zona str Treboniu Laurian. Este o strada foarte tranzitata de cei care incearca sa evite utopia de sens giratoriu de la Auchan care a fost atat de prost gandit. Este foarte dificil sa iesi in str. Oasului deoarece nu este vizibilitate. De asemenea, sunt o multime de masini parcate pe trotuar, Trebuie sa faci slalom si sa intri pe contrasens. Probabil sunt masinile locatarilor din blocuri, si vine intrebarea fireasca cu aprobarea cui s-au construit acele blocuri fara locuri de parcare. Raspunsul se cunoaste foarte bine si tine de coruptie si interese. Dar asta e o alta discutie. Va rugam sa luati masuri”, se arată în sesizarea postată pe aplicaţia MY Cluj,