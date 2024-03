Nicolae Ciucă, liderul PNL, a subliniat într-o declarație făcută duminică la Ianca, în județul Brăila, unde liberalii și-au prezentat candidații pentru alegerile locale, că este esențial ca politicienii să comunice cu cetățenii și să le explice atât realizările bune ale guvernării liberale, cât și aspectele care nu au fost îndeplinite.

”Cine dă vina pe altcineva nu este om politic şi responsabil, nu îşi asumă. Dacă te duci în faţa oamenilor trebuie să îţi asumi toate chestiunile şi să le spui oamenilor: fraţilor, atât am putut, mai mult nu am reuşit, vedem ce putem face de aci înainte”, a precizat Nicolae Ciucă.

Ciucă a explicat că pentru a fi ales la primărie, un candidat trebuie să îndeplinească mai multe calități esențiale. În primul rând, trebuie să fie serios și să ia în considerare responsabilitatea pe care o are față de comunitate. De asemenea, trebuie să fie truditor și să fie dispus să muncească din greu pentru a aduce îmbunătățiri în localitate.

”Un candidat, pentru a fi ales, trebuie să fie şi serios, să fie truditor, să aibă spirit de sacrificiu (…), să fie dedicat oamenilor şi localităţii pe care o reprezintă. Primarul, gospodăria primarului sunt cartea de vizită a localităţii. Când spun gospodăria primarului nu mă refer la cea personală, mă refer la comună, la oraş, despre asta este vorba. (…) Oamenii merg la urne şi se întreabă pe cine să votez, mai ales că PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării de la finele anului 2019, până astăzi, cu perioade destul de complicate, unele la care nu s-ar fi gândit nimeni, cu probleme la care de multe ori am refuzat să ne gândim că ne-am putea confrunta cu ele, dar iacătă, viaţa ne duce acolo unde nu ne aşteptăm. Şi într-adevăr, PNL s-a aflat la guvernare în toată această perioadă, asumându-şi această responsabilitate cu toate riscurile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, cu aceia care se duc să voteze, să le explicăm ce s-a întâmplat, ce am făcut bine şi ce nu am făcut bine sau ceea ce nu am terminat”, a declarat Nicolae Ciucă.