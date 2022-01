Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Claudia Gherman, era cât pe ce să piardă 3 milioane de lei din cele 5 alocate de la bugetul de stat prin Consiliul Județan Cluj, pentru realizarea Centrului de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie, deoarece nu a reușit să-i investească la timp.

Partea bună a fost că s-a făcut o derogare și banii au rămas în buget, putând fi cheltuiți și în anul în curs. Cu toate acestea, lucrările au fost cu mult întârziate și dacă nu intervenea această derogare, banii erau pierduți pe vecie.

Mihai Hurezeanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, a confirmat informația pentru reporterii Gazeta de Cluj, explicând că din cele 5 milioane de lei au fost cheltuiți numai 2 milioane, producându-se o întârziere majoră a lucrărilor.

„Noi suntem proprietari ai terenului și am făcut tot ce a fost în puterea noastră să facilităm realizarea Centrului de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie, un proiect extraordinar. Avem neurochirurgi și neurologi de talie europeană care au condiții absolut medievale, iar acest centru va fi dedicat intervențiilor de urgență în cazul atacurilor vascular cerebrale, care vor mări șansele la viață și la recuperare a pacienților. La momentul actual, persoanele care suferă de astfel de afecțiuni în județul Cluj sau în regiunea noastră au șanse minime, aproape de zero, pentru a depăși cu bine problema. Consiliul Județean Cluj a inclus acest proiect în PNRR, astfel va fi finanțat prin PNRR. Am virat din partea Guvernului prin bugetul nostru special cele 5.000.000 de lei . Vă pot spune că acei bani nu au fost cheltuiți, din păcate. Din câte știm au fost cheltuiți numai 2 milioane de lei din cele 5 milioane de lei, până la sfârșitul acestui an, bani prevăzuți pentru faza incipientă a acestui proiect. Nu au cheltuit acei bani din motive pe care trebuie să le aflați de la SCJU Cluj-Napoca. S-a făcut o derogare și banii pot fi cheltuiți și în 2022.”, a declarat Mihai Hurezeanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Claudia Gherman, a semnat abia în luna octombrie contractul pentru demararea construcțiilor pentru Centrul de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie.

Centrul de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie va fi singurul de acest tip din regiunea de Nord-Vest a României și va asigura soluționarea terapeutică adecvată a patologiei cerebro-vasculare – principala cauză de mortalitate și morbiditate cu handicap neurologic major în populația generală.

Citește și: EXCLUSIV: au zburat porcii, în sfârșit s-a semnat contractul pentru Centrul de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie Cluj