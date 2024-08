În 2024 se împlinesc 25 de ani de când Salvosan Ciubanca și-a deschis porțile clinicii în inima Cluj-Napoca, pe strada Victor Babeș nr 25, aceasta venind din Sălaj, unde este cea mai mare instituție medicală privată din județ. Aceasta funcționează din anul 1999, iar de când și-a început activitatea a avut mai multe probleme în ceea ce privește documentația clădirii în care primește pacienții, pe Victor Babeș.

Fie că vorbim de lipsa de aviz ISU, de autorizația sanitară de la DSP sau de lipsa de parcări, clădirea este plină de probleme care au fost ignorate pentru 25 de ani, timp în care pacienții continuau să vină, aducând cu ei profit.

Salvosan Ciubanca SRL este o clinică medicală privată, care și-a început activitatea în 1991 în Sălaj despre care presa a relatat în nenumărate rânduri referitor la scandalurile de corupție, cel mai cunoscut caz fiind momentul în care fondatorii au fost prinși de către autorități cu furt și delapidare prin firmele lor.

Strada Victor Babeș pare un vest sălbatic din punctul de vedere al clădirilor construite, un număr impresionant dintre acestea construite cu probleme și fără autorizații din partea instituțiilor. Gazeta de Cluj a scris despre problemele de pe această stradă, unul dintre cele mai recente cazuri fiind clubul My Way, care funcționează la fel ca Salvosan Ciubanca fără autorizații și avize.

Salvosan Ciubanca nu are acte, dar îi dă înainte cu tupeu

Salvosan Ciubanca deține clădirea de pe strada Victor Babeș nr 25 din 1999, conform cărții funciare a clădirii, în care își desfășoară activitatea din același an.

Conform website-ului companiei, în Cluj-Napoca clinica prestează 20 de tipuri de servicii medicale, un număr respectabil; doar că, în mod surprinzător, toate aceste încap într-un subsol, în parter și pe două etaje. Cel puțin doar pentru aceste nivele a primit Autorizația Sanitară de Funcționare de la Direcția de Sănătate Publică, iar pentru restul etajelor din clădire Salvosan Ciobanca nu are autorizație să funcționeze.

De asemenea, clădirea funcționează fără aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, lucru care a fost confirmat pentru Gazeta de Cluj:

„În urma controlului inopinat efectuat de inspectorii de specialitate din cadrul instituției noastre, s-a constatat că imobilul cu destinația de policlinică este pus in funcțiune fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu contrar prevederilor art. 30M, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 […], aplicându-se astfel sancțiuni conform legislației in vigoare” a transmis ISU Cluj.

Știam, cum să nu știm [că nu avem autorizații]

Doctorul Petru Ciobanca, contacta de Gazeta de Cluj a declarat că nu era conștient până la momentul discuției că autorizația sanitară de funcționare de la DSP permite clinicii să funcționeze doar pe primele două etaje și parter, el susținând inițial că toată clădirea este autorizată.

În legătură cu avizul ISU, care atestă că o clădire poate fi evacuată în caz de incendiu, Petru Ciobanca a explicat că se lucrează în acest moment la problemă: „am făcut toate demersurile ca să putem îndeplini cerințele acestea, care sunt mai recente”. Astfel, există planuri pentru construirea unei scări exterioare, care se va afla pe terenul vecin, deținut tot de aceștia.

Acesta a mai afirmat că policlinica mai are o problemă, anume lipsa parcărilor, iar acest lucru vrea să se folosească de terenurile din vecini, care sunt în mare parte deținute tot de ei.

Ciobanca a confirmat că era conștient de lipsa avizului de la ISU: „Știam, cum să nu știm. Normal că am făcut tot ce se putea face în condițiile normale, până când am intrat cu proprietatea în regulă. […] Noi ne-am străduit, dar câte eșecuri am avut, câte obstacole, câte noi apariții”.

Întrebat dacă dorește să își expună un punct de vedere, Petru Ciobanca a declarat că: „Din punct de vedere profesional, și nu numai, noi ne străduim să fim o echipă medicală cu exigențe care să le punem la dispoziția pacienților noștri. Celelalte probleme eu sunt convins că le vom rezolva, în funcție de evoluția tuturor factorilor”.

Afacerea merge ca pe roate, fără autorizații și avize: aproximativ 2,3 milioane de lei de la instituții publice

Clinicile deținute de către familia Ciobanca reprezintă o afacere de succes, care este organizată într-un mod ciudat: în total există cinci societăți cu numele Salvosan Ciobanca, toate acestea fiind numerotate. Cea mai veche este fondată în 1991 și este cea mai activă dintre firme, în timp ce Salvosan Ciobanca 1 și Salvosan Ciobanca 2 au și ele cifre de afacere de milioane de lei și profit de sute de mii.

În schimb, Salvosan Ciobanca 3 și Salvosan Ciobanca 4 sunt în mare parte abandonate, acestea fiind fără cifră de afacere, fără profit și fără angajați de mai mulți ani. Trebuie remarcat faptul că din 2018 firma nr 3 nu mai are angajați, dar până în 2021 a făcut profit.

Toate cele cinci firme au ca administratori și acționari doar membrii ai familiei Ciobanca, în diverse combinații: Vasile Pentru, Maria, Petrică Teofil și Maria Teodora.

Între cele trei societăți active, Salvosan Ciobanca are un profit de aproape trei milioane de lei, la o cifră de afaceri combinată de 35 de milioane de lei, iar în total au 270 de angajați. De asemenea, afacerea are mai mult de 1000 de contracte din bani publici, cu o valoare totală de 2,3 milioane de lei, majoritatea fiind achiziții directe pentru medicina muncii.

Familia Ciobanca a beneficiat de mila procurorilor

Numele familiei Ciobanca a mai apărut în presă în 2018 când doctorul Petru Ciobanca, proprietarul clinicilor, a fost acuzat de către procurori pentru delapidare de fonduri. Conform acestora, între 2009 și 2015, în calitate de administrator al SC Salvosan Ciobanca SRL, a furat din conturile societății aproape trei milioane de lei.

Acesta și-a recunoscut fapta în fața procurorilor Parchetului de lângă Tribunalul Sălaj, ajungând să scape ieftin, după ce a negociat o pedeapsă de trei ani și zece luni de închisoare cu suspendare.

În timpul investigației procurorilor, și soția sa a fost anchetată pentru delapidare de fonduri, Maria Ciobanca fiind acuzată că ar fi înșelat Casa de Asigurări de Sănătate din Sălaj. Astfel, Salvosan Ciobanca 1 SRL, unde aceasta era administrator, ar fi încasat 72.000 de lei prin decontări nereale pentru 74 de pacienți.

Mai mult, și Maria Ciobanca, la fel ca soțul său, a fost investigată pentru delapidare din propria firmă, după ce a extras din conturi și din casierie 1,6 milioane de lei. Exact ca partenerul ei de viață, Maria a negociat cu instanțele, iar după ce și-a recunoscut vina a fost condamnată la un an și zece luni de închisoare cu suspendare.