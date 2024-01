Urmărind o informație publică, am dat peste ce bănuiam, dar nu ne așteptam să fie chiar atât de pe față căpușarea instituțiilor de forță ale statului român de către securiștii lui Nea Ceașcă (pe vechi și pe nou), notează ziardecluj.ro.

Poate nu știați, dar există ceva numit Patriot Fest, o chestie organizată de moletieriștii nostalgici după Nea’ Ceașcă din MApN, MAI, SRI, STS, și SPP. ”Patrioții” aceștia de apelul bocancilor organizează Patriot Fest pentru a premia ”inventatorii” ”patrioți”. Nu altfel de români, ci numai românii inovativi și patrioți.

Căci, cine sunt organizatorii Patriot Fest? Păi: ”este inițiat de Asociația New Strategy Center și organizat cu sprijinul mai multor instituții din domeniul securității naționale: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.” Marcel Foca este unul dintre coordonatorii PatriotFest. Iar Marcel Foc este din 1995 acţionarul şi managerul general al companiei Intergraph Computer Services (ICS), partenerul local al corporaţiei americane Intergraph Corp, companie inovatoare şi lider de piaţă de peste 30 de ani în domeniul cartografierii şi al tehnologiei geospațiale.

Surpriza majoră vine când te uiți pe site-ul Asociației New Strategy Center. Te uiți și nu te mai miri că securiștii lui Nea Ceașcă încă mai căpușează instituțiile de forță ale statului. Ia priviți colecție!

Și cum lumea securiștilor de bine este una mică, această companie apare cu obsedanță pe lista de furnizori ai poliției. Patronul Marcel Foca a fost coleg de ONG cu Sevil Saideh, propunerea lui Dragnea de premier în 2016. În total această companie a semnat contracte în valoare de 22 de milioane de lei cu IGPR.

Sevil Shhaideh, oengista pe bani publici. Fosta sefa a Ministerului Dezvoltarii Regionale, colega cu un comisar-sef si un baiat „cu ochi albastri”, la Asociatia „Dispeceratul Civic”.Intre doua inalte functii guvernamentale, Sevil Shhaideh a fost si oengista. Si nu oricum, ci in compania unui afacerist cuplat la interesele serviciilor secrete si a unui comisar-sef de Politie. La mijloc, insa, sta un conflict de interese major: omul de afaceri are zeci de contracte cu autoritati locale finantate de catre ministrul Shhaideh. Omul de afaceri se numeste Marcel Foca si detine, impreuna cu cativa asociati, compania Intergraph Computer Service SRL. Aceasta firma a castigat, in ultimii ani, contracte cu zeci de primarii mari si consilii judetene din Romania. Cand a infiintat, impreuna cu Sevil Shhaideh, Asociatia „Dispeceratul Civic”, Foca a devenit coleg de oengism fix cu un fost ministru al Dezvoltarii care decidea cati bani primesc primariile si consiliile judetene. Culmea, in decembrie 2016, Shhaideh a demisionat din pozitia de vicepresedinte al Asociatiei „Dispeceratul Civic” pentru a redeveni ministru al Dezvoltarii, scrie Romania Libera.

