Cluburile CFR Cluj și Universitatea Cluj au fost sancționate de Comisia de Disciplină a FRF, după meciurile disputate în ultimele două etape ale Superligii. Printre cei vizați de sancțiuni se numără și Dinamo, FC U 1948 Craiova, Oţelul Galaţi, dar şi antrenorul Dorinel Munteanu.

Universitatea Cluj cu a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 22.500 lei, iar CFR Cluj cu 15.000 de lei.

Deciziile Comisiei de Disciplină:

CFR 1907 Cluj vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportiva de 5.000 lei.

AS FC Universiatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul ASFC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

FC U 1948 Craiova vs FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC U 1948 Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. ACS SC Oţelul Galaţi – Incidente – În temeiul art. 83.7 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul ACS SC Otelul Galaţi cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează antrenorul Dorinel Munteanu cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 6.000 lei.

AFC Hermannstadt vs. FC U 1948 Craiova – Eliminare – Săceanu Robert Elian (delegat FC U 1948 Craiova) – În temeiul art. 53.1 din RD, se sancţionează delegatul echipei FC U 1948 Craiova, Săceanu Robert Elian, cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 640 lei.

FC FCSB vs AFC Botoşani – Eliminări Antwi Nana Kwame(gazde), Kaprof Juan Cruz(oaspeţi), Olaru Darius Dumitru(gazde) – În temeiul art. 63.1.e din RD, se sancţionează jucătorul Antwi Nana Kwame (gazde) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul Olaru Darius Dumitru (gazde) cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Kaprof Juan Cruz (oaspeţi) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

