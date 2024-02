UPDATE 2: Alexandra Oană, consilier USR, a luat cuvântul, după Anca Ciubăncan.

„Ne bucurăm că o parte dintre proiectele depuse de noi au fost cuprinse în buget. Iată că USR a pus șuruburi la dezvoltarea orașului, dar în același timp o serie de propuneri au rămas, în analiză. Adică un termen. Vrem clarificări mai ample pentru câteva dintre proiectele noastre”, a spus Alexandra Oană.

Emil Boc a precizat: „Aș vrea să spun că toate propunerele și care se suprapun nu pot fi prinse astăzi din vari motive. Un drum nou de legătură, când eu am 20 de noduri de legătură la centura metropolitană nu are rost să începem alt studiu. Aceste propuneri trebuie să urmeze niște pași. Să nu punem căruța înaintea cailor. Eu ce am avut de spus am spus și mi-am cerut scuze, în rest, las la dispoziția colegilor mei să dezbată.

UPDATE 1: Anca Ciubăncan a deschis „show-ul” în dezbaterea privind bugetul local.

„Sfidați legea, domnule primar, prin nerespectarea ei, pe consilierii locali, cetățeanul. În afară de blablaismele în care ne îmbătați cu apă rece și continuați să ne prostiți, nu se mai poate. Eu nu mai permit să reprezint cetățeanul și să acceptăm acest marketing de doi bani. De ce la ora 20:40 mi-ați trimis acel proces verbal făcut pe genunchi. Asta este întrebarea mea”, a declarat consilierul local de la PSD.

„Domnule primar, procesul verbal nu este un proces verbal, nu este legal. Nu există linkul pe site cu privire la dezbaterea publică. Nu este o modalitate legală de răspuns a noastră și a cetățeanului. Care dintre proiectele respective s-au acceptat, dacă s-au acceptat, care este bugetul alocat, cele care s-au refuzat de ce s-au refuzat. Nu se respectă procedura. Vreau să vă trasmit doar atat: Bugetul este atributul primarului. Eu vreau să-mi exprim în acest fel public votul care este negativ deoarece nu mă reprezintă și nu reprezintă clujenii. Vă doresc succes la minciunelele zilnice. Vă mulțumesc. Tot ce ne spuneți nouă în fiecare ședință este doar un marketing frumos ambalat. Mulțumesc”; a mai spus Anca Ciubăncan.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Pe 12 februarie, de la ora 14:00, are loc Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, unde s-a discutat despre bugetul local pe anul 2024.

Prezentarea bugetului a venit cu o scurtă introducere a modului în care orașul Cluj-Napoca a ajuns să primească mai multe „bile albe.” Cluj, administrat de Boc este în primele 10 orașe din Europa în materie de calitate a vieții și cel mai sigur oraș din țară. Mai mult, Cluj-Napoca este orașul cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană din ultimele două decenii.

„Avem poate una dintre cele mai importante ședinte din acest an, având in vedere că dezbatem bugetul orașului nostru pentru 2024. Obiectivul acestui buget este de a consolida statutul actual al Clujului, adică să ne menținem în continuare cu statutul de oraș prietenos cu mediul de afaceri, cel mai bun oraș unde să trăiești. Să consolidăm vocația europeană a orașului nostru, deschis, tolerant, un oraș care respiră a valori prin promovarea noastră constantă. Clujul este un oraș campion când vine vorba de fonduri europene, ceea ce arată că facem ceea ce trebuie ca oraș și profităm să aducem resurse financiare”, a spus Emil Boc.

Proiecte ce urmează să înceapă în 2024

Boc: Un oraș unde nimeni să nu fie abandonat. Avem nevoie de investiții pentru a avea prosperitate

Evident că Boc a lăudat, privind cu „dragoste”, PNL și UDMR, în câteva minute, spunând, totodată, pe scurt, și câteva cuvinte despre restul partidelor (USR și PSD) care au mai venit cu câte o idee pentru buget.

Valoarea bugetului nostru este 802 de milioane de euro, cu o creștere de aproape 40% față de anul trecut. Diferența o fac banii europeni, să nu uităm. În privința evoluției bugetare de dezvoltare s-a făcut o creștere de aproape 70%, în condițiile în care în 2023 vorbeam de peste 284 de milioane de euro, iar în 2024, suma a crescut la aproape 500 de milioane de euro. Două treimi din bugetul de dezvoltare sunt din fonduri externe plus cele naționale.

„Europa este prezentă prin autobuzele electrice din Cluj, prin toate aceste lucruri pe care le vedem zi de zi. Trebuie să știi să accesezi aceste fonduri și să ai profesioniști. Avem șansa să avem la Cluj aceste ingrediente și de aia suntem campioana când vine vorba de absorbție a fondurilor europene”, a spus Emil Boc.

