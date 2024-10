Centrul Clujului este împânzit de mai multe mesaje de susținere pentru copii cu boli cronice și grave, acestea fiind amplasate de către Asociația Yuppi Camp în forma de baloane de petrecere, lipite pe diverși pereți.

Prin acest eveniment dorește să atragă atenția asupra provocărilor și realităților de zi cu zi a tinerilor și copiilor cu boli cronice și grave, dar și asupra greutăților prin care trec aceștia și familiile lor. Asociația a dorit să arate publicului clujean poveștile și mărturiile lor, astfel, fiecare mesaj a fost acompaniat și de o mărturie – scrisă sau video – a unui tânăr sau a unui părinte, beneficiar al Yuppi Camp.

Bald is bold. Insulin pump, sensor & phone = diabetes fashion. I want to be accepted. Orice, numa’ sănătos să fie sunt mesajele afișate pentru copii, acestea fiind amplasate la Cinema Arta, la cafeneaua Cofeels, la sediul Yuppi Camp și la Rectoratul Universității Sapientia de pe strada Matia.

