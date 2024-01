Un clujean a fost arestat pentru ultraj după ce a înjurat şi ameninţat patru poliţişti. De asemenea, instanţa a emis un ordin prin care el nu are voie să se apropie de persoanele pe care le-a ameninţat.

„Dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul BC, fără antecedente penale, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.193 alin.1 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Pora Levente Petru), ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.206 alin.1 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Albu Rares), ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.206 alin.1 C.pen (în dauna persoanei vătămate Salem Eduard Suheil), ultraj prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.193 alin.2 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Takacs Francisc Sebastian), toate cu aplicarea art.113 alin.3 C.pen si art. 38 alin.1 C.pen., pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 02.01.2024 şi până la data de 31.01.2024. În temeiul art. 221 alin. (1) C.pr.pen., impune inculpatului Budai Colen obligaţia de a nu părăsi imobilul situat în com. Jucu de Mijloc (…) jud. Cluj, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza.

În temeiul art. 221 alin. (2) C.pr.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul Budai Colen are următoarele obligaţii:

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să nu se apropie de persoanele vătămate Pora Levente Petru, Albu Rareş, Salem Eduard Suheil, Takacs Francisc Sebastian, respectiv de numiții Rus Alex George şi Cătălin-Ursan Alexandra la o distanţă mai mică de 300 metri şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale;

c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;

e) să se supună unor măsuri de control şi îngrijire medicală, respectiv să urmeze şedinţe de psihoterapie online cu o frecven?ă cel puţin săptămânală. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Atrage atenţia inculpatului asupra faptului că încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii, constituie infracţiune, conform prevederilor art. 285 alin. 3 lit. c) C.pen. Dispune punerea sub arest la domiciliu a inculpatului Budai Colen. Executorie”, se arată în soluția pe scurt, potrivit monitorulcj.ro.