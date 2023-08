O altercație petrecută în anul 2018 la Primăria Florești între clujeanul Rareș Hiba și polițistul local Bogdan Ștefan dezvăluie că fenomenul „disparițiilor convenabile” este încă în trend. Clujeanul susține că polițistul local l-ar fi strâns de gât, fiindu-i provocate leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale. Însă, în momentul în care procurorii au cercetat cazul și au solicitat Primăriei Florești să le pună la dispoziție imaginile de pe camerele de supraveghere aflate în instituție s-a constatat că dispozitivele amplasate în încăperea în care a avut loc evenimentul nu erau conectate la sistemul de stocare a imaginilor.

Povestea începe în vara anului 2018, la data de 12 iulie, când Rareș Hiba a mers să vizioneze un film la cinematograful din incinta VIVO Mall. În timp ce bărbatul se afla în centrul comercial, doi poliţişti locali din cadrul Primăriei Floreşti, au efectuat un control, în parcarea VIVO și au constatat că mașina lui Hiba a fost parcată neregulamentar, pe locurile destinate persoanelor cu handicap, lăsându-i acestuia nota de constatare în parbrizul mașinii. După câteva ore, Hiba s-a deplasat la sediul primăriei, unde se aflau polițiștii care constataseră ilegalitatea: Oana Tripon și George Pop, dar și Bogdan Ștefan care era îmbrăcat în haine civile și avea la piept un ecuson în care era menţionată calitatea de polițist local, el exercitând atribuţiile specifice ofiţerului de serviciu.

Versiunea lui Hiba: Polițistul local l-ar fi strangulat

Din acest punct, desfășurarea evenimentelor a fost prezentată anchetatorilor în două versiuni complet diferite. Pe de-o parte, Rareș Hiba a declarat că polițista locală i-a comunicat că va fi sancţionat contravențional, moment în care el s-ar fi enervat dar a abordat în continuare un ton politicos și i-a cerut femeii să-i restituie buletinul. Hiba a susținut că polițista i-a întins actul de identitate, iar el l-a tras din mâna acesteia pentru că, refuza să îl elibereze, ținându-l de un colț. După ce și-a recuperat buletinul Hiba ar fi încercat să părăsească instituția, însă din spatele lui a apărut polițistul Bogdan Ștefan, care fără să se legitimeze sau să-i spună vreun lucru, l-a imobilizat prin strangulare. Hiba susține că în urma acestei acţiuni și-a pierdut cunoştinţa pentru câteva momente. De asemenea, când Hiba ar fi încercat să filmeze incidentul cu telefonul mobil, polițistul local l-ar fi lovit peste mînă, fapt ce a provocat căderea dispozitivului, urmată de degradarea lui. În cele din urmă, Hiba relatează că a fost condus de Ștefan să se așeze pe un scaun din holul primăriei, iar polițistul local nu i-a mai permis să părăsească zona până la sosirea poliţiştilor din cadrul Postului de Poliţie Floreşti chemaţi atât de poliţiştii locali, prin apel direct, cât şi de Hiba, prin apel la 112.

Versiunea polițiștilor locali: Hiba a avut un comportament necorespunzător

Pe de altă parte, cei trei polițiști locali arată că Hiba s-a prezentat la ghişeu și ar fi început să aibă o atitudine necorespunzătoare față de polițista Tripon – strigând la ea și spunându-i că nu este poliţistă sau că ,,o va face” cu avocații. Polițiștii locali au declarat că Hiba și-a introdus mâna prin fanta ghişeului, smulgând din mîna polițistei actul său de identitate. Aceștia susțin că polițistul local Bogdan Ștefan a intervenit, după ce a văzut comportamentul bărbatului, s-a legitimat și l-a rugat pe Hiba să se legitimeze, dar acesta din urmă ar fi adoptat o atitudine sfidătoare și s-ar fi trântit cu umărul stâng în pieptul/umărul stâng al lui Ştefan. Polițistul local ar fi procedat la imobilizarea lui Hiba abia după acest moment. Ulterior, după sosirea poliţiştilor din cadrul Postului de Poliţie Floreşti, Rareș Hiba a ieşit în faţa sediului primăriei şi l-a ameninţat pe Bogdan Ștefan că-l împuşcă.

În urma incidentului Hiba s-a ales cu leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale, aspect confirmat de un certificat medico-legal. Cu toate acestea, situația nu poate fi privită dintr-un unghi obiectiv, dincolo de relatările celor implicați, doarece camerele de supraveghere amplasate în instituție nu erau conectate la sistemul DVR pentru a putea fi stocate imaginile video.

Procurorul Amuscăliței a clasat dosarul în lipsa probelor

Alin Amuscăliţei, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, s-a ocupat de dosarul în care Rareș Hiba a fost acuzat de comiterea infracțiunii de ultraj, iar polițistul local Bogdan Ștefan a fost acuzat de săvârşirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare și distrugere. După numai câteva luni, în februarie 2019, procurorul Amuscăliței a emis o ordonanță de clasare pentru toate infracțiunile sesizate.

Principalul motiv invocat de Amuscăliței în ordonanța de clasare a fost faptul că, pe lângă declarațiile martorilor și a celor implicați, cea mai importantă probă putea fi cea cu imaginile video surprinse de camerele de supraveghere montate în locul în care a avut loc evenimentul, respectiv în holul Primăriei Florești. Procurorul a arătat că a făcut demersuri pentru a intra în posesia înregistrărilor video, însă Primăria Florești a transmis că ,,,nu există imagini înregistrate de sistemul de supraveghere din holul în care s-a petrecut evenimentul menţionat”.

Polițistul local Bogdan Ștefan

Bogdan Ștefan ar fi urcat în camera monitoarelor fără să anunțe

Mai mult, în cuprinsul ordonanței de clasare se vorbește despre declarațiile unor martori care au declarat că un funcționar din cadrul primăriei Florești și polițistul local Bogdan Ștefan „ar fi urcat în camera în care se aflau monitoarele de la camerele de supraveghere fără a-i încunoştiinţa despre acest aspect, deşi poliţiştii îl aşteptau pe respectivul funcționar tocmai pentru a se deplasa împreună cu el în camera unde se aflau monitoarele și a viziona împreună aspectele surprinse de camerele de supraveghere”.

Potrivit ordonanței de clasare, organele de anchetă au cerut Primăriei Florești să furnizeze înregistrările de pe camerele de supraveghere amplasate în incinta instituției, pentru a ajuta la elucidarea detaliilor incidentului. Cu toate acestea, s-a descoperit că respectivele camere amplasate în încăperea unde a avut loc altercația nu erau conectate la sistemul de înregistrare. Mai exact, au fost găsite un total de 23 de cabluri de semnal video, fiecare corespunzând unei camere de supraveghere, însă sistemul DVR permitea înregistrarea doar pentru 16 canale video. Astfel, 7 camere nu puteau fi conectate la sistem, fiind amplasate degeaba.

La aproape o lună de la eveniment, Amuscăliței a dispus ridicarea unităţii optice pe care erau stocate imaginile video surprinse de camerele de supraveghere amplasate în Primăria Florești. Ulterior, a fost efectuată o percheziție informatică de către specialiștii BCCO Cluj. În ciuda faptului că au fost identificate date informatice care puteau prezenta interes pentru cauză, Amuscăliței precizează că nu au putut fi accesate deoarece nivelul BCCO Cluj nu se deţineau codecurile care permiteau accesarea acelor date. Astfel, în baza unui mandat de supraveghere tehnică, imaginile au putut fi vizionate abia după ce unitatea optică a fost reconectată la sistemul din cadrul Primăriei Floreşti din care făcea parte.

Șapte camere neconectate și nicio imagine surprinsă din timpul evenimentului

În urma acestor acțiuni s-a constatat că „,după efectuarea backupului fişierelor relevante, am constatat faptul că nu există salvate imagini din data de 12.07.2018, interval orar 18:40-19, de pe camerele montate în interiorul primăriei, zona ghişeelor, locul unde s-a comis fapta cercetată. De asemenea, în secțiunea „Event information” a sistemului de operare proprietar al DVR-ului s-a constatat că, pentru data de 12.07.2018, interval orar 18:40-19, nu au fost efectuate modificări. Cu ocazia repunerii în funcțiune a sistemului de supraveghere video marca AVTECH, în interiorul dispeceratului video al Primăriei com. Floreşti, a fost descoperit un număr total de 23 cabluri de semnal video aferente unui număr de 23 de camere de supraveghere amplasate în interiorul şi exteriorul primăriei. DVR marca AVTECH permite recepționarea de semnal pe 16 canale video, motiv pentru care un număr de 7 camere nu au fost conectate pentru a li se înregistra semnalul, fapt pentru care există posibilitatea ca aceasta să fie cauza inexistenței imaginilor video înregistrate în data de 12.07.2018, interval orar 18:40 – 19, din zona ghişeelor, locul producerii infracțiunii cercetate”.

După ce a văzut că nu există imagini stocate, procurorul de caz a stabilit că nu mai este necesar să afle de la Primăria Florești mai multe detalii legate de persoanele care ar fi putut accesa sistemul de monitorizare video. Practic, nu se găsește nicio imagine relevantă în cauză, există 7 camere de supraveghere neconectate, iar procurorul Amuscăliței nici măcar nu se întreabă dacă nu cumva a mai existat un alt sistem DVR la care ar fi putut fi conectate camerele montate în holul Primăriei Florești, sistem DVR care ar fi putut fi ascuns sub preș de persoanele implicate, despre care tocmai martorii au relatat că ar fi urcat în camera în care se aflau monitoarele de la camerele de supraveghere fără să-i înștiințeze pe ceilalți polițiști locali.

Interesant este că procurorul Amuscăliței a luat situația ca atare, fără să facă verificări suplimentare și a clasat cauza. Din ordonanța de clasare reiese faptul că organele de anchetă nici măcar nu s-au gândit cum a fost posibil ca Primăria Florești să monteze și să dețină mai multe camere de supraveghere decât permitea capacitatea sistemului DVR sau dacă nu cumva exista un alt sistem de stocare a imaginilor. Mai mult, nu și-a pus nimeni problema următoare: cum a fost aprobată achiziția acestui sistem video, având în vedere că existența unor camere neutilizate ar fi reprezentat o resursă irosită? Cine ar fi aprobat o astfel de achiziție? Cum este posibil ca tocmai casieria Primăriei Florești să nu fie supravegheată video?

Ștefan l-a strâns de gât pe Hiba pentru că-i permitea funcția

Alin Amuscăliței nu a luat în calcul nici faptul că Rareș Hiba a fost agresat de către polițistul local, fapt dovedit de un certificat medico-legal care atestă că bărbatul a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale. Mai mult, procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracțiunea de lovire sau alte violențe în infracţiunea de purtare abuzivă în ceea ce-l privește pe polițistul Ștefan. Potrivit ordonanței de clasare, s-a stabilit că „o acţiune violentă din partea poliţistului local Ștefan Bogdan Gabriel a existat, la fel de adevărat fiind şi faptul că leziunile suferite de Hiba Rareş Marian şi constatate prin certificatul medico – legal nr. 3821/1/a/947 din 13.07.2018 au fost rezultatul acţiunilor suspectului Ştefan, întrucât poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Floreşti care l-au încătuşat ulterior pe Hiba nu au fost nevoiţi să îl prindă de zona gâtului”, aşa cum rezultă și din declaraţia unui martor:,,Hiba a fost încătuşat în picioare, colegii ducându-i direct mâinile la spate şi nu au fost nevoiţi să folosească forța întrucât Hiba nu a opus rezistență”.

Mizând pe faptul că legea îi permite polițistului local să folosească forța fizică în anumite situații și pe declarațiile martorilor care au susținut că Hiba nu a vrut să se legitimeze și l-ar fi bruscat pe Bogdan Ștefan, procurorii au ajuns la concluzia că acțiunea polițistului local nu a fost una nejustificată.

„De asemenea, din datele rezultate din probele aflate la dosar, putem afirma, fără teama de a greşi, că, dacă Hiba Rareş Marian avea un comportament decent, nesfidător neprovocator la adresa poliţiştilor locali, acesta nu ar fi ajuns să fie imobilizat de către Ștefan Bogdan Gabriel, la data de 12.07.2018, întrucât nu există niciun indiciu în acest sens (este de subliniat că poliţistul local Ştefan s-a deplasat lângă el doar după ce Hiba a ajuns să refuze colaborarea cu martora Tripon şi să-i smulgă acesteia buletinul din mână, ceea ce poate fi caracterizat în multe moduri, dar nu în unul normal în relația cetăţean – funcţionar public).”, a motivat procurorul Alin Amuscăliței.

Polițistul local, amenințat cu arma de Hiba

Procurorul de caz a dispus clasarea și în ceea ce privește infracțiunea de ultraj de care a fost acuzat Rareș Hiba, după ce l-ar fi amenințat cu moartea pe polițistul local. Potrivit ordonanței, Hiba ar fi negat că a lansat astfel de amenințări, mai exact folosirea expresiilor „te împușc”, „te omor”, însă ceilalți martori audiați în cauză au infrimat poziția acestuia.

Alin Amuscăliței a stabilit că, „deşi ameninţările au existat, în mod obiectiv, totuşi ele nu întrunesc elementele de tipicitate ale infracţiunii de ultraj (…) În speţă, după ce a ieşit în faţa sediului Primăriei Floreşti, în prezenţa poliţiştilor din cadrul Postului de Poliţie Floreşti, Hiba Rareş Marian i-a spus lui Ștefan Bogdan Gabriel că îl omoară, prin împuşcare, iar ulterior a încercat să pătrundă în autoturism, însă imediat a fost încătuşat de poliţişti. Or, faţă de această stare de fapt, apreciez că, deşi cu potenţial ameninţător, expresiile folosite de Hiba exhibă, mai degrabă, frustrările acestuia de pe urma imobilizării la care a fost supus şi, în mod efectiv, nu avea cum să fie adusă la îndeplinire uciderea prin împuşcare”.

Procurorul a stabilit că la baza deciziei clasare au stat chiar declarațiile polițistului local Bogdan Ștefan, care a susținut că amenințările proliferate de Hiba nu l-au speriat.

,,Fiind întrebat de către procuror dacă m-am speriat sau dacă am crezut că Hiba poate să facă ceea ce spune, adică să mă împuşte, menționez faptul că nu m-am deplasat în spate, am rămas pe loc, însă întrucât nu îl cunoşteam pe Hiba am considerat că poate să facă ceea ce spunea deşi în mod practic nu ar fi putut să ia pistolul întrucât erau polițiștii de la Secția 6 lângă el.”, a declarat polițiștii locali.

De asemenea, martora P. D., polițist în cadrul Postului de Poliţie Floreşti, a declarat următoarele: ,,după ce l-am încătuşat pe Hiba şi am vrut să-l conducem la maşina noastră acesta ne-a spus să-l lăsat să-şi ia borseta din maşină întrucât avea o sumă mare de bani, motiv pentru care i-am cerut să deblocheze maşina şi, după ce a făcut acest lucru cu telecomanda, eu m-am deplasat la bancheta din spate a maşinii lui Hiba de unde am luat o borsetă şi cu acea ocazie m-am aplecat şi m-am uitat sub scaune pentru a vedea dacă are vreun pistol însă nu am văzut așa ceva în mașină”.