Sportiva clujeană Andrea Miklos a reușit astăzi performanța de a se califica în semifinala probei de 400 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris, conform MediaFax.ro. Aceasta s-a clasat pe locul trei în prima serie de calificare în sesiunea de dimineață a probelor de pe Stade de France.

Cel mai greu din cursă cred că sunt emoțiile din aceste calificări. E prima oară când alerg într-o ediție olimpică la individual și nimic nu se compară cu asta. Avem 80.000 de spectatori în tribune care urlă, aclamă, ceea ce este extraordinar, dar îți pierzi puțin concentrarea. În ultima perioadă însă m-am pregătit pentru momentul ăsta și sunt pregătită să alerg în finală.

Pot spune că sunt pregătită să mă lupt cu tot ce am eu pentru a obține finala aceea, dar știu că n-o să fiu ușor. La edițiile anterioare eram micuță, dar acum, la 25 de ani am experiență și consider că a venit momentul meu”, a transmis Andrea Miklos după cursă.

Ea s-a calificat în semifinale cu un timp de 50 de secunde și 54 de sutimi, care reprezintă un record personală pentru sportiva clujeană. În faţa ei au trecut Salwa Eid Naser, din Bahrein şi Stacey Ann Williams, din Jamaica.

Citește și: Pintea Mugurel, membru al Bisericii Penticostale, şi-a falsificat diplomele de bacalaureat şi de licenţă – Ziar Gazeta de Cluj