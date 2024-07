Sever Mureșan, clujeanul care a fost acuzat că a devalizat banca Dacia Felix, este internat în spital după ce a suferit un atac vascular cerebral.

Recent, el a deschis un proces împotriva First Exit Bank în care cere să fie trecut ca acționar al acestei bănci. Înainte de a deschide acest proces, Intesa Bank a preluat First Exit Bank. În urmă cu câțiva ani, Sever Mureșan a solicitat în numele Fundației Andrei Mureșanu înregistrarea la OSIM a mărcii Banca Dacia Felix. Acum marca respectivă figurează ca anulată. În 2009, Mircea Hossu şi Sever Mureşan, acuzaţi că au devalizat Banca Dacia Felix, au fost achitaţi de către judecătorii constănţeni. Potrivit sentinței, Hossu şi Mureşan nu au fost condamnaţi, ci doar au fost puși să plătească o serie de daune și despăgubiri Băncii Leumi, care a achiziționat activele Băncii falimentare Dacia Felix. Ulterior, Leumi a fost preluată, în cascadă, de First Bank România.