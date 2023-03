Clujeanul Vlad Pop a terminat pe locul 2 ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, unde a alergat 620 de kilometri pentru o cauză nobilă, mai exact pentru educația copiilor de la Asociația Magic. Clujeanul a început cursa pe 23 februarie 2023 și a ajuns la finish pe 3 martie, ora 8 dimineața. Prin participarea la 6633 Arctic Ultra, unde a alergat 620 km, Vlad Pop și-a propus să strângă 1.200.000 lei pentru cauza sa, lucru pe care l-a făcut. Gazeta de Cluj a luat legătura cu Vlad Pop pentru a afla ce înseamnă această cursă și care au fost cele mai grele momente prin care a trecut pe parcursul celor 620 de kilometri alergați.

Gazeta de Cluj: Ce v-a motivat să participați a patra oară la Maratonul 6633 Arctic Ultra?

Vlad Pop: Participarea mea a avut ca scop strângerea de fonduri pentru bursele educaționale pentru 200 de copii cu cancer de la Asociația Magic și să reușim să adunăm cei 1.200.000 de lei pentru ca cei mici, ca ei să primească burse în valoare de 6.000 de lei fiecare. Aceasta a fost motivația mea. În momentul de față am reușit să strângem toți banii, astfel încât asociația va începe să-i susțină pe cei 200 de copii, cu ajutorul sponsorilor și a comunității care a donat pe platformele online.

Vlad Pop: Am decis să merg mai departe chiar dacă nu am mai avut suport pentru ultimii 144 de kilometri

Gazeta de Cluj: Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ați întâmpinat în timpul cursei?

Vlad Pop: Cel mai dificil moment a fost la ultimul punct de control, înainte de finish, când organizatorii au decis să-mi retragă GPS-ul și acel dispozitiv de Life Tracking fără să-mi ofere un motiv. Ei mi-au spus că nu o să fiu capabil să termin cursa, deși dormisem 12 ore la acel punct de control, eram fizic și mental puternic, nu aveam nicio problemă. În ciuda faptului că mi-au retras acel GPS, eu am spus că voi termina cursa cu sau fără binecuvântarea lor. Astfel, am decis să merg mai departe neavând suport pe ultimii 144 de kilometri. Fără ajutor, am decis să termin cursa aceasta pentru copiii de la Asociația Magic.

Gazeta de Cluj: Cum a fost să trăiți în aceste condiții extreme, în mijlocul naturii sălbatice?

Vlad Pop: Cel mai greu a fost să mă odihnesc pentru că din cele 7 nopți, 6 le-am dormit afară pe râul de gheață la -40 de grade și au fost momente de panică deoarece nu am putut să-mi încălzesc mâinile. A trebuit să-mi amintesc de ce fac asta și să nu renunț, dar nopțile petrecute pe râul de gheață au fost cele mai dificile. Am crezut că voi ceda. În timpul zilei ești în mișcare, oarecum, încălzit, mănânci, dar noaptea, când te pui la somn, nu știi niciodată dacă te mai trezești sau nu.

Gazeta de Cluj: Cum ați reușit să vă pregătiți fizic și mental pentru o astfel de provocare?

Vlad Pop: Pregătirea a început cu un an înainte și a presupus găsirea unui echipament mult mai bun care să reziste la astfel de condiții extreme pe care le regăsești la un asemenea ultramaraton. De asemenea, am avut 5 antrenamente pe săptămână, de forță și alergat, care să mă ajute să-mi întărească corpul pentru cursa de 620 de kilometri. Pe lângă asta, a trebuit să-mi găsesc alimentația potrivită pentru această cursă. Aici mă refer la batoane, mâncare calorică, lichidă, care să fie ușor de digerat. Într-un astfel de concurs, corpul tău este supus unui stres extraordinar, iar la un momentat dat stomacul refuză orice fel de mâncare, atunci trebuie să găsești alimentele cele mai potrivite, mai puțin solicitante pentru stomac. Deci aceste trei lucruri au fost esențiale: echipament, antrenament și mâncare.

Vlad Pop: Noaptea, când te pui la somn, nu știi niciodată dacă te mai trezești sau nu

Gazeta de Cluj: Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut după ce ați terminat cursa aceasta?

Vlad Pop: Am făcut o baie caldă și am mâncat o mâncare gătită, având în vedere că 8 zile am mâncat doar mâncare deshidratată și simțeam nevoia de altceva. A fost dificil, dar am reușit. Când lupți pentru un scop mai presus de tine, totul devine cu putință. Doar să vrei.

Gazeta de Cluj: Care ar fi planul pe viitor, privind provocările sportive? O să mai participați și la anul la un asemenea maraton?

Moment mă refac, aștept să mă întorc acasă la Cluj și anul acesta voi participa la competiții în țară. Acest capitol la 6633 Arctic Ultra, această cursă pe care am terminat-o, cumva a închis capitolul pentru această competiție. Nu mă voi întoarce la această cursă și nu știu alte provocări, pentru moment. Cu siguranță îmi doresc să ajut alți copii de la Asociația Magic pentru a merge la școală și probabil voi găsi alte metode prin care mesajul meu să fie auzit de cât mai multă lume, dar nicidecum nu o să mai întorc la Arctic Ultra. Această cursă a fost ultima.

Vlad Pop: Nu o să mă mai întorc la Arctic Ultra

Gazeta de Cluj: Cum ați ajuns să fiți în Asociația Magic?

Vlad Pop: Totul a început în 2015, atunci am fost pentru prima dată în tabăra de vară pentru copiii bolnavi de cancer. Acolo am întâlnit un băiețel căruia i-a fost amputat piciorul din cauza cancerului osos. El era un băiat foarte vesel, care înota, participa la toate activitățile cu o bucurie și o poftă de viață și mi-am dat seama că acel băiat nu are un picior, dar se bucură de fiecare clipă. Atunci a fost momentul în care am realizat că eu sunt perfect sănătos și ar trebui să fac ceva pentru a-i ajuta. De atunci am început să alerg în România, Europa, ulterior la alte competiții mai grele.

Gazeta de Cluj: Ce le transmiteți tuturor celor care au fost alături de dumneavoastră în această cursă extremă?

Le mulțumesc pentru toate mesajele și încurajările trimise și să nu uite că Magia este în fapte. Împreună putem face lucrurile mai bune, mereu. Doar să avem speranță.

Vlad Pop a participat la această competiție, pentru prima dată, în 2019, unde a câștigat atunci cursa de 193 de kilometri. În acea perioadă, organizatorii l-au avertizat că dacă se va întâlni cu ursul polar, nu mai are ce să facă: trăiești sau mori. Din fericire pentru clujean, în timpul cursei a dat doar peste un lup negru și un linx.

La această ediție, Vlad Pop a alergat 620 de kilometri pe un traseu aproape imposibil: prin zăpadă, viscol și temperaturi extreme care pot ajunge până la -50 de grade Celsius. În ciuda oboselii, epuizării fizice și psihice și fără sprijin pe ultimii 144 de kilometri, Vlad Pop a demonstrat tuturor că atunci când ai un scop și lupți pentru cineva, totul devine posibil. Eroii nu poartă, tot timpul, pelerină.