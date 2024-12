Nu este un mister faptul că în Cluj-Napoca se respiră al doilea cel mai poluat aer din România, însă, cu toate acestea, copacii se taie pe bandă rulantă și spațiile verzi nu sunt respectate. Clujenii au observat acest abuz și îl numesc un act de vandalism împotriva naturii.

„Buna ziua, Daca intr-adevar primaria pune un accent asa de mare pe spatiile verzi, copaci, poate imi explicati de ce a fost nevoie sa defrisati zona prezentata in poza? (str. Bucuresti, peste drum de blocul Spray). Copacii situati pe malul canalul chiar nu deranjeau pe nimeni, cel mai mare copac taiat erau acolo de zeci de ani. In momentul de fata zona arata deplorabil dupa defrisare. Indiferent ca a fost actiunea primariei sau nu, consider ca a fost un act de vandalism impotriva naturii, a putinelor spatii verzi ramase neatinse.”

Citește și: Ministrul Educației răspunde nemulțumirilor studenților: „Aceasta este realitatea dură de la care pornim la început de 2025”