Iluminatul pentru sărbătorile de iarnă a costat administraţia locală 1,2 milioane lei. Dacă în anii precedenţi Primăria Cluj-Napoca închiria instalaţia de iluminat public, anul acesta ”boculeţele” au fost cumpărate pentru a fi instalate şi în anii următori. după primăria Municipiului Bucureşti, care a cheltuit 5,3 milioane lei pe iluminatul de Crăciun, şi Primăria Constanţa, care a cheltuit 3,4 milioane lei, administraţia clujeană se situează pe locul 3 la aceste cheltuieli de sezon.

Luminile vor fi pornite în seara de 1 Decembrie.

Locațiile în care vor fi instalatii de iluminat festiv:

1. Str. Petru Maior – pomi impodobiti cu siruri (5 siruri/pom, infasurate pe tulpina si coroana)

si sir luminos pe stalpi (4siruri/stalp)

2. Calea Motilor – sir luminos pe stalpi (4siruri/stalp), 37 traversari cu ghirlanda cu bec LED

3. Strada Napoca – sir luminos pe stalpi (4siruri/stalp)

4. Bd. Eroilor 55 pomi (7 siruri pe pom), 64 siruri pe 32 stalpi mici (2/stalp), 68 siruri pe stalpii

mari (17 buc), 20 perdele pe Primaria Mica

5. Emil Isac 12 stalpi (4siruri/stalp)

6. Bd. Memorandumului – 28 de stalpi CTP (4sir/stalp), 14 traversari cu ghirlanda cu bec LED (20m/traversare)

7. Str. Baritiu – Opera Maghiara 8 stalpi fata Opera Maghiara (2 siruri/stalp)

8. Str. Matei Corvin 5 pomi(4 proiectoare/pom)- proiector RGB/WH

9. Piata Avram Iancu – interior/exterior 24 copaci (7 siruri/copac – perimetral- coroana)

10. Piata Stefan cel Mare – stalpi de iluminat si copaci – se identifica dupa finalizarea investitiei

11. Piata Unirii – 21 pomi cu 6 siruri pe pom (perimetral) + 400 Brad central +40 siruri pe 20

stalpi mici (2 siruri bobinate pe stalpi) + 30 siruri pentru 5 stalpi mari de iluminat ( 5 x 6) +

70 siruri pe 14 pomi latura Diesel (5 siruri pe pom- coroana)-alb cald cu flash alb rece, star 1

buc varf de brad.

De asemenea, în Piața Unirii va fi păstrată cortina luminoasă și bradul natural.

12. Piata Garii – 12 stalpi (2 siruri/stalp)

13. Piata Lucian Blaga – 13 pomi mari – in fata la Restaurant Primavera x 4 siruri pe tulpina, 13 stalpi x 4 siruri/ stalpi

14. Piata Mihai Viteazu 175 siruri pe brad + 26 stalpi(1sir/stalpisor), 2 Perdea pe pomisor (aleeprincipala)

15. Pod Calvaria – 4 stalpi cu 6 brate (36 siruri /stalp), 14 traversari ghirlanda cu bec LED(22m/traversare)

16. Str. Aurel Vlaicu (Pod) 6 traversari ghirlanda cu bec LED (22m/traversare)

17. Str. Horea 80 stalpi(4 siruri/stalp), 40 traversari ghirlanda cu bec LED (28m/traversare)

18. Str. Nicolae Titulescu 20 traversari Ghirlanda cu Bec LED (22m/traversare)

19. str. Maramuresului 25 figurine *1.44 mp

20. Parc Simion Barnutiu – 74 stalpi Alee centrala x 2 cutii + 60 siruri pe 30 stalpi (2/stalpi) in jurul Lacului. 10 stalpi la locul de joaca (2 siruri/ stalp)-alb cald cu flash alb rece, Ghirlande in Zig-Zag pe Aleea Stadionului + alee Parc, 2 pomi in fata la Casino Ghirlanda simpla cu Bec LED

21. Parc Farmec – str. Bucuresti – sir in zona nou amenajata. Se va face o estimare dupa finalizarea lucrarilor

22. Azil de batrani – 21. Decembrie 1989 – sir intr-un brad

23. Cartier Zorilor 2 brazi- sir, ghirlanda cu bec LED Perimetral parc

24. Cartier Grigorescu – sir in zona nou amenajata pe malurile raului Somes. Se va face o estimare dupa finalizarea lucrarilor

25. Calea Manastur – baza sportiva „La Terenuri” – sir stalpi C. Manastur + baza sportiva

26. 21 Decembrie – de la BRD – Sens pana la Catedrala – 58 stalpi cu 4 siruri / stalp, 20 traversari ghirlanda cu bec LED (22m/traversare)

27. Molnar Piuariu – 23 pomi (2 siruri/pom) + 10 stalpi(3 siruri/stalp)

28. Bd Regele Ferdinand – Şir luminos pe stalpi”, se arată într-un comunicat al Primăriei Cluj.

Anul trecut, Emil Boc anunța că Primăria Cluj-Napoca face economie de circa 25% la energie, prin stingerea iluminatului festiv în intervalul 00:00 – 04:00. Edilul susținea că prin eliminarea risipei în acest fel cheltuielile ar fi reduse de la 1,1 milioane de lei la 600.000 lei.