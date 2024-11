Sesizările se țin lanț, dar se pare că problemele societății nu sunt luate în seamă până când nu au loc accidente periculoase. Un clujean a relatat pe platforma MyCluj felul în care a derapat și a ieșit de pe partea carosabilă.

„Vreau să semnalez o problemă gravă: astăzi, 31 octombrie, am derapat și am ieșit în afara părții carosabile din cauza apei deversate de la fose pe drum. Din fericire, nu au fost alte mașini sau pietoni în zonă, dar incidentul putea avea urmări grave. Am mai făcut sesizări în trecut, însă nu s-au luat măsuri. Cine răspunde în cazul unui accident major din această cauză? De ce nu se iau măsuri pentru a preveni aceste deversări periculoase? Aștept un răspuns și, sper, o soluție rapidă pentru siguranța tuturor participanților la trafic.”

Platforma MyCluj este într-adevăr un mijloc de a informa autoritățile rapid de problemele din oraș, însă, degeaba, dacă majoritatea dintre ele sunt ignorate. Mai mulți clujeni susțin că deși sesizările sunt refăcute, nu se schimbă faptul că acestea sunt trecute cu vederea la nesfârșit.

