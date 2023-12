Mai mulți clujeni au făcut sesizări, prin intermediul aplicației MyCluj, în care îi solicită Primăriei Cluj-Napoca să ia măsuri împotriva celor care aruncă petarde în această perioadă.

„Se aruncă petardele din balcoane”

„In zona străzii Brancusi suntem aproape ca în Gaza de la Crăciun pana la Boboteaza. Azi s-au aruncat petardele de la 10 dimineața. Se arunca și pe strada Romul Ladea. Practic nu mai poți ieși la o plimbare pentru ca se arunca petardele din balcoane”, a transmis un clujean.

„Încep să vibreze geamurile de la casă”

„Doresc sa va semnalez o problema in sensul ca seara, in zona Manastur – Aleea Moldoveanu, incontinuu se pocnesc petarde foarte puternice de incep sa vibreze geamurile de la casa. Va rog sa luati masuri si sa verificati, amendati si confiscati petardele gasite la comercializare in diferite garaje transformate in magazine sau la tarabele ce vand produse ce nu respecta normele in vigoare. Sunetele puternice sunt incontinuu noaptea, fara a exista o ora de liniste sau decență.”, a reclamat o altă persoană.

Citește și: CJ Cluj sparge în ”familie”, fără licitaţie, 4 milioane lei pe groapa ecologică de gunoi