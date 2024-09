Iluminatul public din zona de Vest a orașului Cluj-Napoca este nefuncționabil de mai mult timp, iar locatarii se plâng din cauza lipsei de lumină, care îi afectează în special în timpul nopții.

„Pe strada Edgar Quinet nu exista iluminat public, de la inceputul strazii pana la finalul ei, zilnic circulă oameni pe întuneric, cu riscul de a fi loviți de mașini pentru că nu există nici trotuare.”, sesizează un clujean pe platforma MyCluj.

Răspunsul Primăriei Cluj-Napoca lasă de dorit, problema sesizată nereprezentând o prioritate : „Situatia iluminatului public de pe str. Edgar Quinet se va realiza simultan cu realizarea lucrărilor la Centura Metropolitană. Vă multumim pt intelegere!”.

În aceeași zonă sunt înregistrate mai multe plângeri referitoare la aceeași problemă: „In data 31.08.2024 am semnalat că in zona străzii Izlazului 18 nu exista iluminat din data de 30.08.2024 inclusiv. Am primit numărul de înregistrare 664449 dar nu am primit răspuns iar în acest moment 03.09.2024 situația este la fel. Vă rog să verificați și reparații aceasta situație fiind o zonă din centrul cartierului. Oamenii folosesc lanterne pentru deplasare în centrul cartierului.”, spun locatarii.

„Bună ziua, Pe strada Almașului iluminatul public între blocuri nu functionează din nou de câteva săptămâni.”, este o altă remarcă de pe aceeași platformă, din aceeași zonă problematică.

Articol scris de Nistor Andreea.

