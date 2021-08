Primăria Cluj-Napoca mai multe spune și promite decât face, deși locuitorii mirificului nostru oraș devin din ce în ce mai nemulțumiți de calitatea vieții din această metropolă ultra-modernizată. Problemele tot mai pregnante ale administrației au început să iasă la iveală și odată cu apariția tigrului de platan, care exasperează clujenii și pentru care s-a tot spus că nu există soluții de exterminare.

Primăria a mințit

Oficialii primăriei au declarat că nu există o soluție care să omoare insectele care ne-au invadat – nu poți ieși din casă, că imediat apare un tigru de platan, a.k.a. ploșnița dantelată și, în câteva momente se formează o mini-colonie pe tine (iar uneori nici nu trebuie să ieși, e suficient să lași geamul deschis și ți se umple și casa). Reporterii Gazeta de Cluj au discutat cu specialiștii din domeniul dezinsecției, iar răspunsul nu a fost deloc surprinzător – da, această insectă poate fi exterminată, iar întrebarea de bază, în acest sens, rămâne: ce așteaptă primăria?

De asemenea, specialiștii ne-au comunicat că informațiile transmise în mediul public nu sunt tocmai susținute, întrucât momentan se fac cercetări în privința bolilor pe care le-ar putea transmite acești țânțari veniți din Africa, a căror pișcătură doare îngrozitor. Așadar, în mediul științific nu se cunoaște cu exactitate dacă insectele care ne-au invadat sunt purtătoare și transmițătoare de boli! Dar probabil clujenii pot sta liniștiți, din moment ce s-a tot anunțat că tigrii de platan sunt inofensivi.

Harta de sesizări a primăriei există degeaba

Problema tigrilor de platan nu reprezintă neapărat o noutate în „portofoliul” organizării lipsă a primăriei. Acum, cu ocazia platformei online de sesizări de care dispun, clujenii au ocazia să se plângă în voie bună – nu îi ia nimeni în seamă, dar măcar dau afară ce au pe suflet!

Astfel, daunele și problemele cauzate de furtuna de acum trei săptămâni rămân nesoluționate. Oamenii se plâng, dar ce contează? Cei de la Spații Verzi fac „curățenie” în centru și în fața primăriei, iar situația e rezolvată. Cu toate acestea, ignorarea sesizărilor este cu atât mai gravă, cu cât locuitorii se plâng vizavi de subiecte care le-ar putea pune viața în pericol, dincolo de estetica domnului primar. Copacii sunt ori rupți, astfel blocând drumurile și căile de acces, ori instabili, riscând să se rupă și să rănească grav pe cineva, ori să distrugă mașini, geamuri, case.

În Cluj n-avem persoane cu handicap

„I am a disabled person in a wheelchair. Today I went to Cora and I went to Vivo using the sidewalk to cross the bridge to the other side of the major street. The curb cut out are not in the white lines for pedestrians in this area. The sidewalk in front of the Volvo car dealership are dangerous.” („Sunt o persoană cu dizabilități imobilizată în scaun cu rotile. Astăzi am mers la Cora și Vivo, folosind trotuarul pentru a traversa podul spre cealaltă parte a străzii principale. Rampa pentru persoanele cu handicap nu se află lângă trecerile de pietoni din această zonă. Trotuarul din fața reprezentanței auto Volvo este periculos.”), așa arată sesizarea făcută de un turist străin în orașul nostru, unde descrie cât de dificil și periculos este, ca persoană cu dizabilități, imobilizată în scaun cu rotile, să circuli prin Cluj, pentru că nu există rampe pentru persoanele cu dizabilități (și vorbim totuși despre o zonă puternic populată, unde circulă mii și mii de oameni zilnic, Vivo-Cora!, cu atât mai rău că știm și haosul mașinilor din zonă). În regulă, siguranța cetățenilor aflați în condiții speciale nu consideră o prioritate, dar ce ați făcut, domnule Boc, vă faceți de râs și la străini, riscând să ruinați imaginea idilică a Clujului?

Construcții ilegale peste construcții ilegale

Dincolo de povestea Pieței Mărăști, care a mai fost prezentată în edițiile trecute ale Gazetei de Cluj, municipiul Cluj-Napoca e plin de construcții ilegale! Oamenii fac sesizări peste sesizări, însă, cele mai multe dintre acestea rămân – surpriză! – nesoluționate, ignorate total și nu e de mirare, după cum se pare că primăria oricum s-a specializat în ignoranță acută față de construcțiile fără autorizație.

Parcurile deja modernizate sunt mai importante

Și ca primăria să nu stea degeaba, cel mai folositor proiect de investiție la care s-ar fi putut gândi Emil Boc pentru orașul nostru constă în „amenajarea și revitalizarea” Parcului Primăverii, parc care se află deja în condiții excelente și care nu are nevoie de modificări. „MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Amenajarea si revitalizarea Parcului Primaverii și a zonei adiacente (str. Ion Mester, str. Emil Cioran, str. Almașului)” , propus a fi realizat în Municipiul Cluj-Napoca, zona parcul Primăverii și a zonei adiacent (str. Ion Mester, str. Emil Cioran, str. Almașului), județul Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr.99 si la sediul titularului, în zilele de luni-joi , orele 9-16 și vineri între orele 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr.99, jud. Cluj.” a transmis primăria, care, dacă tot ținea morțiș să modernizeze parcurile, ar fi putut să se îndrepte către spațiile verzi cu adevărat problematice și neîngrijite, cum ar fi Ștefan cel Mare sau Caragiale.

Primăria își vede de ale ei

Probleme după furtună, invazie de insecte, construcții ilegale, lipsa rampelor speciale în cazul persoanelor cu dizabilități pentru a le îmbunătăți calitatea vieții, cam așa arată orașul minune, „eroul” care a pus cu adevărat România în Uniunea Europeană. Și ce dacă, treburile cu adevărat importante pot să mai aștepte, important e să facem curățenie în fața primăriei, să arate centrul bine, să băgăm bani inutil în proiecte care nu-și au rostul, dar, cel mai important dintre toate, ca de obicei, să ne facem metrou și să distrugem ce mai rămăsese frumos din farmecul Clujului!

