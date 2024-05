Stimate Domnule Profesor Simion Simon

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj a găzduit în această săptămână un eveniment excepțional pentru cercetarea clujeană, în general, și pentru cea medicală, în special : a fost inaugurată INfrastructura pentru SPectroscopie și Imagistică de REzonanță magnetică la câmpuri înalte, în cadrul Săptămânii INSPIRE. S-a putut constata aceasta și din programul pe care noi l-am publicat.

În calitatea Dvs. de director al proiectului INSPIRE proiect care a stat la baza platformei de cercetare inaugurată în aceste zile, ce ne puteți spune despre acest eveniment cu adevărat remarcabil?

Proiectul INfrastructură pentru SPectroscopie și Imagistică, de REzonanță Magnetică la Câmpuri Înalte, proiect în valoare de 20 milioane Euro, s-a situat pe primul loc la secțiunea Sănătate a competiției POC din anul 2018, dar nu a fost finanțat în prima etapă. Deși proiectul, care prevedea inclusiv construirea unei clădiri noi, era prevăzut a se finaliza în trei ani, la mijlocul anului 2020 am fost întrebați dacă acceptăm să-l realizăm în doi ani și jumătate, cât mai rămăsese până la expirarea termenului pentru finalizarea finanțării din fonduri europene pentru această etapă.

După dezbateri serioase, Consiliul de administrație al UBB, și-a asumat riscurile ce decurgeau dintr-o asemenea decizie având în vedere obiectivele deosebite ale proiectului : construcția clădirii și achiziționarea, instalarea și recepția echipamentelor, de o mare valoare și complexitate. Dacă nu reușeam să ne încadrăm în termene, universitatea ar fi plătit din resurse proprii ce nu reușeam să finalizăm până la 31 decembrie 2023.

La licitația pentru proiectarea și construcția clădirii am avut șansa să câștige o firmă cu tradiție în Cluj și cu resurse umane și materiale de excepție, TCI, care și-a asumat riscuri mari dorind să fie parte la un proiect, care cu certitudine va devini emblemă a Clujului.

Echipa managerială a proiectului s-a angajat imediat într-o bătălie contracronometru pentru a obține, într-o competiție internațională, cele mai avantajoase, performante echipamente de investigație clinică și preclinică prin imagistica de rezonanță magnetică. Și am reușit să avem contracte semnate cu firmele Siemens și Bruker, un scanner MRI clinic de 7T( de aproximativ 8 milioane de Euro), respectiv un scanner MRI preclinic de 11, 7 T (aprox. 3,5 milioane Euro), cu termene de furnizare la începutul lunii octombrie 2023, atât cât să aveam timp pentru instalare și recepție, inclusiv instruire pentru exploatare. Așa am reușit să avem echipamentele instalate, recepționate și plătite (peste 14 milioane de Euro) înainte de Crăciunul 2023.

Am văzut că încă se lucrează la clădire.

Da, nu s-a putut încheia construcția până la sfârșitul anului 2023. A fost o performanță că s-a realizat și atât, în mai puțin de un an de zile. Restul timpului a fost pentru licitație, contestații și proiectare. Apreciind efortul depus și stadiul de realizare a proiectului (valoric > 92% ) guvernul a intervenit, prin ministerul cercetării, pentru finanțarea părții rămase, astfel că urmează ca 8 milioane lei să fie finanțate în acest an dintr-un alt program.

Au existat voci, în special în lumea medicală, care au afirmat că un asemenea proiect ar fi trebuit să fie la o universitate de medicină nu la UBB. Cum comentați?

Întotdeauna există voci, dar cele la care vă referiți nu cunosc proiectul și nu cunosc sau nu vor să recunoscă tradiția cercetărilor cu aplicații medicale în UBB. Proiectul nu este doar pentru utilizarea unor echipamente, fie ele și medicale, ci mai ales pentru dezvoltarea performanțelor lor pe seama unor specialiști cu vechi stagii de cercetare în acest domeniu al rezonanței magnetice, specialiști pe care noi îi avem și nu-i au universitățile de medicină. De asemenea cercetările medicale la UBB nu s-au rezumat de-a lungul timpului la cele aplicative din domeniile fizicii medicale, al biologiei și biochimiei sau informaticii, ci au fost și sunt și din cel al psihologiei, în primul rând al psihologiei clinice. Deci, așa cum am demonstrat și la această competiție, UBB are tot ce este necesar: tradiție, experiență și rezultate de excepție în cercetarea cu aplicații medicale. În cadrul acestui proiect s-a coagulat un colectiv multidisciplinar format din 55 specialiști: 15 psihologi, 15 fizicieni, 7 medici, 6 informaticieni, 5 biologi , 5 chimiști și 2 ingineri, structură care poate sustine cercetări performante într-un domeniu interdișciplinar de o asemenea complexitate.

De data aceasta interesele acestor grupuri de cercetare din UBB s-au focalizat spre cel al uneia din cele mai eficiente metode de investigație medicală: cel al imagisticii de rezonanță magnetică. În plus date fiind performantele colectivului Prof. David Daniel, este sper clar pentru toată lumea, de ce în centrul cercetărilor colectivelor coagulate prin proiect se va afla creierul în general și cel uman în particular. Deci va fi cu adevărat un centru de referință pentru tot ce înseamnă cercetare în neuroștiințe.

Iată de ce cred că nu trebuie să continue o dispută, specifică politicienilor, care nu ar trebui să existe între oameni de știință. Ar trebui să primeze cooperarea. Platforma INSPIRE este deschisă, inclusiv prin obiectivele aprobate ale proiectului, cooperării cu toate instituțiile, publice sau private, interesate de utilizarea infrastructurii rezonanței magnetice pentru cercetare, investigații, diagnostic și tratament.

Unde se situează în plan național și internațional cercetarea clujeană prin această nouă realizare?

Cercetarea clujeană cu finalitate medicală a dobândit cu această realizare una din cele mai înalte poziții atât în cercetarea românească cât și în cea europeană și mondială.

Este suficient să privim cum sunt distribuite în lume echipamentele cu performanțe similare sau superioare. Suntem în Top 100 în ce privește dotarea pentru imagistica de rezonanță magnetică clinică, în Top 50 în ce privește dotarea pentru imagistica de rezonanță magnetică preclinică, iar prin faptul că le deținem pe amândouă, dar mai ales că deținem și un scanner preclinic de tip imagistică de rezonanță paramagnetică electronică, sigur suntem în primele 40 de locuri din lume. Este deci o mare oportunitate ca utilizând aceste echipamente excepționale dar și altele pe care le avem în municipiul Cluj-Napoca, să aducem cercetările clujene cu aplicații medicale în domeniul neuroștiințelor în Top 100 mondial. E nevoie însă de cooperare si respect reciproc.

Sunteți la o vârstă (anul acesta împliniți 75 de ani) la care mulți din generația Dvs. au abandonat proiectele de cercetare. Cu acest proiect ați depășit orice record clujean, cel puțin din perspectiva dezvoltărilor instituționale și a facilităților tehnice pentru cercetare.

Care este secretul unui asemenea parcurs?

Pe mine, până acum, răutatea și invidia umană m-a stimulat întotdeauna, mai mult decât m-a descurajat. Am avut șansa să încep cariera de cercetător în domeniul rezonanței magnetice în anul 1969, când eram student în anul trei la fizică, în laboratorul profesorului Ursu (cel care a fondat școala de rezonanță magnetică clujeană în anul 1962, după un stagiu de 1 an la Universitatea Princeton din SUA). Doar după o perioadă grea când, din motive ″de rude cu probleme” am fost blocat la nivelul de asistent până în anul 1990, am avut șansa unui stagiu de 2 ani în Olanda (în 1993) . Deși eram trecut de mult de ce se cheamă tinerete, fiind acceptat cercetător/profesor invitat am interacționat cu celebrități care m-au încurajat si apreciat, mult peste ce s-au așteptat unii din țară. Cea mai decisivă întâlnire pentru cariera mea științifică a fost cu Laureatul premiului Nobel Richard Ernst de la ETH Zurich, pentru contribuții excepționale în promovarea rezonanței magnetice nucleare în domeniul imagisticii biomedicale. Prezența lui la Cluj (nu numai când a primit titlul de de Doctor Honoris Causa de la senatul UBB) a însemnat enorm pentru progresul rezonanței magnetice clujene.

Cred că merită să ne gândim la el ca la refondatorul rezonanței magnetice clujene.

În ce mă privește sunt și eu surprins că am ajuns, după cei aproape 20 de ani cât am fost blocat ca asistent, să fiu acum, și datorită acestui proiect, în situația că îndeplinesc de peste 90 de ori punctajul minim cerut de Comisia națională de fizică a CNATDCU, pentru a deveni profesor universitar. Și probabil este cea mai exigentă comisie a acestui consiliu.

Care sunt perspectivele colaborărilor cu centrele similare din lume?

După cum ați putut constata la întâlnirea inaugurală, avem deja semnate acorduri de cooperare cu centre similare de la Universitatea de medicină Harvard, Universitatea de Medicină din Viena, Institutul de Neuroștiințe din Julich, Germania. Sunt în pregătire și acorduri cu alte centre din Europa și America. Aș sublinia însă că avem semnate acorduri de cooperare științifică și dezvoltare tehnologică cu cele două mari companii: Siemens și Bruker. Deci vom fi parteneri activi atât la adăugarea de noi performanțe echipamentelor pe care le avem cât și la testarea unor noi aplicații dezvoltate de compartimentele de cercetare ale acestor companii de elită în promovarea cercetărilor cu aplicații medicale. Deci suntem deja conectați la fluxul principal de cercetare la nivel mondial în domeniul imagisticii de rezonanță magnetică.

Cum se procedează pentru ca cercetătorii să aibă acces la aceste facilități de excepție?

Este vorba de o cale uzuală : se vine spre noi cu proiecte de cercetare. Așa cum am spus sunt bineveniți cercetătorii atât din domeniul public cât și din cel privat, care vor trimite propunerea însoțită de o descriere a proiectelor la adresa https://inspire.research.ubbcluj.ro/ urmând ca proiectele selectate să fie decise de Consiliul științific, în urma unor prezentări publice. Sunt încurajate proiectele complexe, care să apeleze la ambele componente: clinic și preclinic. Pentru aplicații care vizează doar o componentă adresarea se face direct la unul din institutele care coordonează aceste componente : Institutul Brain Q pentru componenta clinică, institut condus de Prof. David Daniel și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe pentru componenta preclinică, institut condus de subsemnatul.

Dar doritorii individuali, care doresc să fie investigați cu asemenea aparate?

Suntem o structură de cercetare care nu oferă servicii medicale. Deci oricine poate fi investigat doar dacă face parte dintr-un grup supus investigațiilor pentru considerente de cercetare. Sunt de regulă pacienți supuși anterior unor investigații pe echipamentele deja obișnuite în lumea medicală ( scanare IRM de 1,5 și chiar 3 T) și care sunt considerați de medicii/cercetătorii care propun proiecte de cercetare ca fiind recomandați pentru investigații la scanerul de 7 T

Închei doar din motive de spațiu jurnalistic, altfel simt că am putea continua discuția, dorindu-vă multă sănătate alături de colectivul Dvs.

Mulțumesc . O să rămân alături de ei cât timp ei cred că o să le fiu de folos, că de altfel și cât o să constat eu ca sunt util, fără a deveni o povară. Sper să fiu suficient de sănătos pentru a mă ocupa încă mulți ani doar de ce-mi place, de cercetare, în general, și de cea cu aplicații medicale, în particular.