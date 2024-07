Președintele CNAS, Valeria Herdea, a ținut astăzi o conferință de presă în care a explicat că nu are încă toti banii de care ar avea nevoie pentru a finanța sistemul de asigurări până la finalul anului, chiar dacă are niște promisiuni din partea autorităților că suma necesară va veni, transmite G4Media.

Valeria Herdea a explicat că până acum, medicina prespitalicească este acoperită și că riscul de a rămâne fără fonduri este pentru spitale, astfel încât au fost apărut niște limitări ale capacității CNAS.

„Mi-aş dori să pot să spun că da, am bani pentru tot până la sfârşitul anului. Nu am suficienţi bani. Am bani foarte drămuiţi, atât de drămuiţi încât mă uit aşa… Dar asta nu înseamnă că nu avem promisiunea că vom fi susţinuţi şi că vom putea merge înainte. Ceea ce v-am comunicat este ceea s-a realizat.

Ceea ce dorim, nu am cum să comunic în acest moment, decât da, voi face efortul împreună cu echipa mea, să facem în aşa fel încât fiecare decident să înţeleagă că fără sănătate nu se poate. Că, din păcate, starea de sănătate este cea care este, că nu există încă prevenţia dezvoltată la nivelul care ne-am dorit, că încă nu ştim să mergem la medicul de familie pentru că spunem că nu vrem, nu avem timp şi sănătatea noastră se duce pe apa sâmbetei şi nu în ultimul rând mergem în stadiul aproape terminal de boală. Asta este gravitatea.” a afirmat Valeria Herdea într-o conferință de presă.