„Parerea mea este ca dosarul va pleca in instanta foarte repede (n.r. – dosarul in care Florian Coldea, Dumitru Dumbrava si Doru Traila sunt acuzati de trafic de influenta). Va dau o stire pentru dumneavoastra: ‘domnul Coldea, domnul Coldea sa stii ca stim ce faceti! Ati incalcat controlul judiciar. A incalcat controlul judiciar pentru ca a trimis la domnul Hideg sa se faca o negociere printr-un asa-zis ziarist. Sunt sigur ca lucrurile astea vor aparea public. L-a pus sa se duca si sa ii spuna ca ar fi bine ca sa se impace, si sa depaseasca, domnul Hideg sa isi retraga denuntul si sa spuna ca a fost o greseala si asa mai departe. Deci eu, Marian Vanghelie, si orice roman, daca faceam acest lucru intr-un dosar, a doua zi DNA venea si ne schimba masura, afirmă Marian Vanghelie într-un interviu acordat Luju.ro

Stiti ca pe mine au cerut schimbarea masurii, adica din control judiciar mi-au cerut arest preventiv pentru ca am intarziat un minut la circa de politie? In momentul cand incalci controlul, DNA are obligatia sa ceara schimbarea masurii, ca e arest la domiciliu sau ca e arest preventiv. Deci domnul Coldea a incalcat controlul judiciar. Unu, doi: se lucreaza pe mai multe dosare la domnul Coldea. Si stie! ‘Domnul Coldea, banii la ANRP, cand veneau, stiti dumneavoastra, da, cunoasteti? De la firmele din imobiliare domnul Coldea? Ca le-ati omorat pe toate, domnul Coldea, ati ramas o mana de firme care lucreaza doar cu dumneavoastra si pentru dumneavoastra.Deci, eu cred ca dosarul merge corect si va lua exact turnura care trebuie acolo unde fiecare trebuie sa raspunda pentru ceea ce a facut, mai spune Vanghelie.

flux24.ro