Coldea Gabriel Mihai, patronul de la Coldea Construcții a cerut un ordin de protecție la Judecătoria Cluj-Napoca împotriva avocatului Andrei Păsulă, un avocat care face parte din Baroul Cluj-Napoca. În urma procesului de divorț pe care Coldea l-a avut, s-a întâlnit în repetate rânduri pe holurile judecătoriei cu domnul avocat, acesta reprezentând-o pe soția dânsului.

Coldea își schimbă rolul, dar năravul ba:

Antreprenorul Coldea Gabriel Mihai, omul despre care se cunoaște că a făcut lucruri neortodoxe în trecutul lui din lumea afacerilor din Cluj, a fost cercetat pentru evaziune fiscală și executat silit pentru diverse acțiuni și lucrări pe care le-a întreprins. Acesta și-a luat rolul de victimă de data aceasta, și-a schimbat blana de lup în blană de oiță și cere dreptate.

Cererea acestuia a fost respinsă iar în momentul în care a fost contactat de Gazeta de Cluj, acesta a declarat că va acționa în continuare în instanță împotriva avocatului Andrei Păsulă. „Am făcut o cerere la Barou, am cerut un ordin de protecție și o să fac și o plângere penală. Am avut un proces, un litigiu, nu contează speța procesului, nu acesta e subiectul. Eu fiind pe holul instanței, avocatul meu era în sala de judecată, își făcea treaba… când am ieșit din instanță ăsta a început să îmi adreseze din astea: „Ce bă… ești șmecher”, el a dezvoltat o antipatie. Îmi adresa lucrurile acestea în timp ce mergea să zic în direcția de mers să iasă din instanță. L-am cunoscut numai cu ocazia litigiilor de înainte de acest eveniment. Ideea e că el s-a întors amenințător atunci cu: ”Te calc în picioare”, de față cu jandarmii a spus asta.

Într-adevăr mi-a creat o stare de nervozitate. Acuma probabil el o fi vrut să obțină o reacție de la mine. Consider că are niște frustrări sau niște insatisfacții profesionale. La procese sunt tensiuni, nemulțumiri, fiecare cu dreptatea lui. Eu am cerut în instanță să îmi pună la dispoziție înregistrările între orele 11:00-12:00 doar că a fost o nesincronizare de oră. La apel voi cere înregistrările dintre orele 10:00-11:00″.

Andrei Păsulă: „Oricine poate să ceară un ordin de protecție”

Dreptul la replică al avocatului Andrei Păsulă contrazice declarațiile lui Coldea. Acesta a declarat pentru Gazeta de Cluj că oricine poate să ceară un ordin de protecție. „A fost un ordin de protecție cerut, respins. Acolo în dosarul respectiv s-au administrat niște probe care arătau niște lucruri total invers. Din contră, a reieșit că dânsul a adresat anumite injurii. Evident că nu m-am luat de el pe holurile judecătoriei.”