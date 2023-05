Pe 25 și 26 mai, comunitatea de IT și antreprenorii din Ardeal se întâlnesc la Transilvania IT Forum. Organizat de TopTech, parte a Bittnet Group, forumul le oferă antreprenorilor acces la cele mai recente soluții și tehnologii IT.

TopTech, cel mai important integrator regional de soluții IT din România, parte a Bittnet Group, organizează cea de-a șaptea ediție a Transilvania IT Forum pe 25 și 26 mai, la Lancrăm, județul Alba. Ediția din acest an a Transilvania IT Forum găzduiește peste 50 de companii, din domenii precum producție textile, alimentare, automotive, instituții de stat și universități. Din 2014, Transilvania IT Forum conectează comunitatea IT și antreprenorii din Transilvania, fiind o oportunitate pentru companiile din regiune de a identifica cele mai recente soluții IT pentru modernizarea infrastucturii IT, optimizare procese si tehnologie de ultimă generație pentru dezvoltarea și digitalizarea companiilor.

„Sectorul IT din România este într-o continuă dezvoltare, iar nevoia de servicii de tehnologie în mediul de business românesc este una foarte ridicată. Este deja un lucru bine știut și dovedit că țările avansate din perspectivă digitală au economii mai competitive și mai eficiente. Transilvania IT Forum este locul care pune în legătură, din 2014 până în prezent, industria de IT cu nevoile celor din mediul de business. Din acest an, alături de TopTech și de celalalte companii din grupul Bittnet, punem umărul la dezvoltarea comunității de IT din Transilvania și ne bucurăm că îi putem ajuta pe antreprenorii români, alături de partenerii nostri, să devină mai buni și mai profitabili”, spune Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

Cu o contribuție a sectorului IT la produsul intern brut al României de aproape de 7% în 2022, valoarea totală a pieței de IT trece de 9 miliarde de euro. Conform estimărilor specialiștilor, în acest ritm sectorul IT va genera peste 10% din PIB-ul până în 2025, iar valoarea pieței va depăși 12 miliarde de euro. Potrivit unui studiu realizat în 2021 de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), industria de software și servicii IT a avut în perioada 2014-2019 o creștere medie anuală reală de circa 15%, cu mult peste creșterea reală a economiei naționale. Mai mult, sectorul a înregistrat în perioada 2015-2020 cea mai ridicată rată de creștere a numărului de angajați comparativ cu alte industrii din România, situându-se în top 5 industrii angajatoare. În același timp, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește progresul digital, conform indicelui DESI 2022 (Digital Economy and Society Index), și aproape un sfert dintre companiile românești nu au investit în ultimii doi ani în digitalizare, conform studiului Confidex realizat de Impetum Group.

„Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de colegii mei din industria de IT și din grupul Bittnet, la o nouă ediție Transilvania IT Forum. Ca în fiecare an, punem la dispoziția antreprenorilor din regiune cele mai eficiente soluții pentru a se dezvolta și pentru a deveni mai buni. De-a lungul timpului, echipa TopTech a fost constant preocupată să sprijine companiile locale în procesul de digitalizare și dezvoltare. În acest mod am crescut parteneriate locale de durată și am reușit să menținem în portofoliu peste 1000 de clienți activi. Avem peste 30 de ani de activitate în Transilvania, iar acum, ca parte a Bittnet Group, putem oferi partenerilor noștri acces la soluții de tehnologie complexe, alături de celelalte companii din grup din zonele de cybersecurity, managed services sau ERP”, a declarat Dragoș Groza, CEO TopTech.

Încă de la primele ediții, Transilvania IT Forum a fost o oportunitate pentru mediul de afaceri din regiune de a avea acces la soluții și tehnologii avansate, datorită prezenței celor mai importante branduri din industrie. Ediția din acest an include companii precum precum Bitdefender, Samsung, Xerox, Cisco, Brother, Jabra, Aruba, Dell Technologies, Fort, Elian, Optimizor, APC, Schneider Electric, HP Enterprise. Transilvania IT Forum este un concept care înglobează și o serie de evenimente tech periodice, dedicate profesioniștilor din domeniul IT și managerilor de companii din sistemul privat și cel de stat.

„De câțiva ani deja se observă o tendință de implicare civică a mediului antreprenorial din Transilvania și aici mă refer la companii din sectorul IT din regiune care se implică activ în proiecte de dezvoltare urbană, de modernizare a infrastructurii, a învățământului sau a sectorului cultural. Există o efervescență la nivel local, organizații, asociații, antreprenori sau hub-uri IT care vin cu idei și soluții tehnice pentru sprijinirea și transformarea comunităților locale. Finanțarea în această direcție este esențială”, a completat Dragoș Groza, CEO TopTech.

Toptech, companie românească de IT&C înființată în 1992 la Deva, susține mediul antreprenorial din Transilvania cu soluții avansate și cu implementare în zona de infrastructură și printing. Compania este prezentă în Deva, Sibiu, Timişoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia şi Mediaş. În 2022, Toptech a intrat în grupul Bittnet, divizia Cloud și Infrastructură, schimbare care i-a oferit acces la soluții de tehnologie complexe și posibilitatea de a construi sinergii cu celelalte companii din grup din zonele de cybersecurity, managed services sau ERP.

Despre Bittnet Group

Bittnet Group este un grup de companii IT, primul grup din acest domeniu listat la Bursa de Valori București, organizat in 4 divizii:

Educație (Bittnet Training, Equatorial)

Clould & Infrastructure (Dendrio, Optimizor, TopTech, 2Net)

Cybersecurity (Fort)

Business Platforms & Software (Elian solutions si Nenos).