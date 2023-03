Magistratura din România se află în pragul unui colaps, după ce mai mulți judecători și procurori și-au cerut pensionarea de teamă că noile prevederi legislative i-ar putea lăsa fără pensiile speciale. În acest context, Consiliului Superior al Magistraturii, a aprobat organizarea unui concurs de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022 – 31 martie 2023. Din păcate, concursul pare că a fost făcut de ochii lumii, ci nu pentru a da o șansă reală celor care vor să schimbe sistemul de justiție din țara noastră, după ce candidații s-au trezit că în timpul examenului redacțional, Comisia de elaborare a subiectelor s-a decis să schimbe radical cerințele. Oana Pop, avocat definitiv în cadrul Baroului Cluj, a dezvăluit pentru Gazeta de Cluj ce se ascunde de fapt în spatele concursului de admitere la INM.

Posibilii viitori magistrați ai României au preferat să plece capul și să închidă gura în fața unei nedreptăți la care au fost supuși în timpul concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 12 iulie 2022 – 31 martie 2023. Aceștia au adoptat o atitudine obedientă când au văzut că în timpul probei scrise de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, Comisia de elaborare a subiectelor s-a gândit să schimbe atât speța de la subiectul I, cât și două cerințe. Candidații au fost nevoiți să noteze noile cerințe după dictare, fără să li se aloce un timp suplimentar pentru rezolvarea subiectelor.

Problema a fost dezbătută numai în grupurile private de admitere la INM, însă avocata Oana Pop din cadrul Baroului Cluj a decis că, în ciuda oricăror consecințe pe care le-ar putea atrage, trebuie să facă ce este just și să arate ce s-a întâmplat de fapt în spatele ușilor închise de la INM.

Oana Pop: „Nu a fost făcut un proces verbal în care să fie consemnate toate aceste aspecte”

„M-am săturat să văd că toată lumea preferă să tacă și să nu spună nimic despre ce s-a întâmplat. Sunt dispusă să fac publice aceste probleme fără să-mi fie frică de eventualele consecințe la un ulterior examen. Concret, s-au modificat subiectele în timpul examenului de admitere la magistratură fără ca noi, candidații, să beneficiem de timp în plus. În timpul examenului ni s-au dictat pe loc noile cerințe, după două ore jumătate de concurs, iar după o oră jumătate ni s-a transmis că ni se modifică structura uneia dintre spețe. În regulament apare că examenul are o durată de patru ore, la începutul examenului ni se comunică subiectele în scris și nu după dictare, așa cum s-a întâmplat. După o oră jumătate de examen, ni s-a comunicat că se recalifică cererea reconvențională, iar nu cererea de chemare în judecată, cum era în speța numărul I, iar după două ore jumătate ni s-a comunicat că se modifică de la speța numărul I cerința numărul 3 de la drept procesual civil, respectiv cerința numărul 4 de la drept civil și ni s-au dictat în timpul examenului, pe timpul nostru, noile cerințe. Doresc să subliniez faptul că cerința numărul 3 era punctată cu 1,1 puncte, iar cerința numărul 4 cu 1,5 puncte. Cu alte cuvinte, în total, toată lumea a pierdut 2,60 puncte. Acest lucru s-a văzut și la notele obținute de participanți. Subiectele inițiale sunt publicate pe site-ul oficial al CSM, însă cele modificate ulterior nu apar, pentru că ni s-au dictat în timpul examenului. Mai mult, nu a fost făcut un proces verbal în care să fie consemnate toate aceste aspecte și chiar dacă am cerut să ni se dea timp în plus pentru rezolvarea subiectelor, nu ni s-a acordat.”, a declarat avocata Oana Pop pentru Gazeta de Cluj.

„Aceste examene nu sunt organizate pentru a avea oameni capabili în profesie”

Oana Pop, avocat definitiv în cadrul Baroului Cluj susține că participanții la concursul de admitere au preferat să facă un compromis al tăcerii, cu toate că au fost victimele unei nedreptăți, pentru a nu-și pierde șansa de a obține rezultate favorabile la următoarele examene. Cu atât mai mult că, până la acest moment, membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu au fost trași la răspundere pentru decizia spontană de a modifica structura examenului.

„Consider că, ceilalți au preferat să tacă având în vedere că nimeni nu i-a tras la răspundere niciodată pe cei din Comisia de elaborare a subiectelor și toți candidații, inclusiv cei din sala în care am susținut eu examenul în a doua zi de examen, au frica de a fi respinși, având în vedere că sunt două probe orale: psihologicul și interviul în următoarele etape. Cel mai probabil, din teama de a fi respinși preferă să pice injust etapa redacționalului pentru a putea candida anul următor și de a avea o șansă reală de reușită.

Este evident că aceste examene nu sunt organizate pentru a avea oameni capabili în profesie, ci sunt organizate de văzul lumii, să vadă țara că se organizează un examen, iar nu pentru a da o șansă reală candidaților. Dacă vrem să facem justiție în țară ar trebui să dorim să avem oameni pregătiți, oameni cu materia actualizată la zi. Aceasta este o profesie care cere dedicație și dorința de a face dreptate, iar nu o siguranță financiară, pentru că siguranța financiară se poate obține din business, din avocatură, din multe altele care îți oferă un salariu net mult mai mare decât îți oferă magistratura. Din acest motiv, îmi doresc să se știe ce s-a întâmplat la acest examen. Eu nu pentru salariu am dat acest examen, ci pentru că am considerat că am maturitatea necesară și am dedicația necesară ca să fac o diferență. Nu spun aceste lucruri pentru că sunt cu nasul pe sus, ci pentru că îmi conștientizez valoarea. Vreau să subliniez faptul că nu este prima dată când am dat acest examen, l-am mai dat și în urmă cu nouă ani și l-am trecut, dar nu am avut loc. Cu mintea de atunci am considerat necesar să mă maturizez, să practic o altă profesie, să fiu convinsă că profesia de judecător este vocația mea. Acum, după nouă ani, când m-am convins, sunt avocat definitiv, am decis să susțin examenul, mi-am asumat o responsabilitate, am luat mai puține dosare decât aveam până acum, tocmai pentru a nu îmi distrage atenția de la pregătire și este foarte dureros să văd că acest efort a fost în zadar. Este foarte puțin probabil, chiar greu digerabil, ca o persoană care a obținut 81/100 la grile, respectiv a reușit performanța de a efectua corect 21/25 grile la civil, 23/25 grile la procedura civilă, ca după încă 3 săptămâni, să regreseze, după un studiu continuu și intens, la punctajul de 3.94 la redacțional, civil+procedura civilă.”, susține avocata Oana Pop.

Cum s-a desfășurat concursul de admitere în magistratură

Concursul de admitere în magistratură a fost organizat pentru ocuparea a 300 locuri de auditori de justiţie INM şi pentru ocuparea unui număr de 26 de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, după cum urmează: 10 posturi în cadrul Ministerului Justiţiei; 2 posturi la Agenţia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; 6 posturi la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie; 2 posturi în cadrul Direcţiei Naţională de Probaţiune; 4 posturi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și 2 posturi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Concursul a debutat, la data de 25 septembrie 2022, cu testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Au urmat proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, din data de 8 octombrie 2022, respectiv proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept penal, drept procesual penal, din data de 9 octombrie 2022. În perioada 17 decembrie 2022 – 25 ianuarie 2023 a avut loc testarea psihologică a candidaților, iar în intervalul 18 februarie – 12 martie 2023 candidații au susținut interviul.