Într-o lume în care rețelele de socializare promovează agresiv un stil de viață luxos și lipsit de griji, tot mai multe tinere văd industria videochatului ca pe o soluție salvatoare sau ca pe o metodă extrem de simplă prin care pot să se îmbogățească. Secretul femeilor independente și pline de bani are un gust amar, iar modelele de videochat ajung să se urască și să-și dorească să-și pună capăt zilelor. În această situație s-a aflat și Diana, o tânără din Cluj-Napoca, care a ales să ne povestească ce se ascunde, de fapt, în spatele reclamei unei vieți perfecte și fără griji pe care o afișează toate site-urile de videochat.

Diana s-a agățat de iluzia unei vieți perfecte la 19 ani, după ce ani la rând a fost ținta răutăților colegilor și a profesorilor ei din cauză că avea o situație materială precară. A început să se dezbrace în fața unei camere video pentru că vedea videochatul ca pe unica portiță de salvare în acel moment și voia să le demonstreze tuturor că poate mai mult, că va scăpa de sărăcie.

„Am ales videochatul după ce am fost la un pas să mă prostituez”

„Am început să fac videochat la 19 ani, eram în clasa a XII și, la acel moment, mi s-a părut că e singura soluție care mă poate scăpa de sărăcie. Provin dintr-o familie fără posibilități, cu 5 frați mai mici și doi părinți care alegeau să-și ia țigări și alcool în loc să ne cumpere îmbrăcăminte sau alimente, de jucării nici nu mai aduc vorba pentru că aveam numai câțiva ursuleți de pluș primiți de la vecini sau de la oamenii cărora le era milă de noi. Cum eu eram cea mai mare, trebuia să am grijă de frații mei mai mici, pentru că părinții mei nu erau în stare. Niciodată nu am excelat la școală. Profesorii îmi spuneau că nu voi reuși nimic în viață, iar colegii mă dădeau mereu la o parte pentru că eram săracă, nu aveam haine frumoase sau bani de buzunar. Mereu eram suspectul principal dacă dispărea ceva din clasă, cu toate că nu am furat nimic niciodată. Eram sătulă de tot ce îndurasem din partea celor din jur până la 19 ani. Eram în ultimul an de liceu, iar colegii începeau să discute despre banchet, localuri luxoase și rochii de mii de lei. Știam că nu am banii necesari pentru tot ce va urma, că părinții mei nu îmi vor da niciun leu și singura soluție pentru a mă simți și eu acceptată și apreciată era să fac banii într-un mod mai puțin moral, dar legal. Am ales videochatul după ce am fost la un pas să mă prostituez, pentru că am luat și această variantă în calcul. Am început în ianuarie fără să spun nimănui, eram încântată de cât de ușor pot să fac bani. Voiam să le demonstrez tuturor că nu mai sunt săracă, la banchet am avut cea mai frumoasă rochie care m-a costat 3000 de lei, un chilipir pe lângă sumele pe care le încasam în fiecare zi.”

„Am început să mă urăsc, să-mi fie scârbă de mine și de bărbații care îmi cereau să mă dezbrac”

Clujeanca încasa lunar sume colosale care i-au permis să-și trăiască visul, să călătorească, să-și cumpere haine de mii de euro și să se mute într-un apartament luxos din centrul Clujului, însă, cuprinsă de euforia momentului, nu s-a gândit că visul frumos se poate transforma într-un coșmar cât ai clipi și nu a mai pus preț pe studii.

„Uneori câștigam și câte 5000 de euro pe lună. Evident, nu m-a interesat să-mi iau bacalaureatul, nici la facultate nu am vrut să merg, credeam că viața mea e asigurată și că voi avea mereu bani fără prea mult efort. M-am mutat de la periferie într-un apartament luxos din centru, am început să-mi cumpăr haine scumpe, genți, pantofi și să călătoresc. Bucuria asta a durat aproximativ un an, deoarece ceva s-a produs în mintea mea și am început să mă urăsc, să-mi fie scârbă de mine și de bărbații care îmi cereau să mă dezbrac și-mi vorbeau ca unui obiect, fără să le pese măcar o secundă de cum m-aș putea simți în acel moment. Nu mai eram săracă material, dar eram săracă sufletește. Credeam că odată cu banii va venii și fericirea în viața mea, dar n-a fost așa decât pentru o scurtă perioadă de timp. Nu aveam prieteni, cu familia rupsesem orice legătură și simțeam că nu merit nimic din tot ce aveam. Mă copleșeau mustrările de conștiință, mă simțeam murdară și fără valoare. Am lăsat videochatul la o parte și m-am angajat la un magazin alimentar, câștigam într-o lună cât făceam într-o zi din videochat, am stat câteva zile, apoi m-am întors la vechile obiceiuri.”

„Polițistul mi-a zis că oricum mi-am arătat fundul atâtor oameni, de ce mă panichez că îl văd și alții pe gratis”

După doi ani de când începuse să se dezbrace pentru bani, Diana a mai primit o lovitură de la viață când au apărut pe internet fotografii și videoclipuri cu ea goală. De parcă nu ar fi fost suficient, odată cu apariția imaginilor compromițătoare, au apărut și anumite persoane care o sunau și o amenințau că o violează sau o omoară, iar polițiștii, în loc să ia măsuri a început să îi arunce comentarii răutăcioase.

„Aveam 21 de ani, dar simțeam că trăisem două vieți, deschideam laptopul cu scârbă în fiecare zi. Niciodată nu m-am gândit că aș putea fi văzută de cineva cunoscut, deoarece interacționam cu persoane din alte țări, însă într-o zi m-a sunat sora mea mai mică să-mi spună că au apărut fotografii și filmulețe cu mine dezbrăcată pe internet, ba chiar cineva îmi făcuse un cont fals de facebook care îmi furase identitatea și spunea că pot fi căutată oricând la adresa familiei noastre pentru „distracție”. Am crezut că-mi fuge pământul de sub picioare, nu știam cum să fac ca toate imaginile să dispară și eu odată cu ele dacă ar fi fost posibil. După ce mi-am revenit din șoc, am raportat contul și m-am dus la poliție de unde am primit un răspuns care m-a făcut să mă urăsc și mai mult. Polițistul care mi-a luat declarația mi-a zis că oricum mi-am arătat fundul atâtor oameni dacă fac videochat de doi ani, de ce mă panichez acum că îl văd și alții pe gratis. Eram ca un preș pentru toată lumea. Au început să mă sune tot felul de persoane care mă jigneau și mă amenințau că mă violează sau mă omoară.”

„Nu am mai suportat umilința și mi-am pus ștreangul la gât”

După două săptămâni în care fiecare zi era un coșmar pentru Diana, aceasta a început să se gândească serios la sinucidere și era la un pas de tragedie, dacă sora sa mai mică nu ar fi intervenit.

„Am clacat și după două săptămâni în care am fost terorizată de zecile sau chiar sutele de telefoane zilnice în care eram batjocorită și ignorată de poliție am simțit că viața mea nu mai are niciun sens, că nu mai pot realiza nimic în viață și că singura soluție e să mă sinucid. Eram disperată și nu mai gândeam limpede. Am petrecut ore în șir gândindu-mă la cum să fac, ce metodă sigură și ireversibilă să aleg, apoi aveam momente în care mă gândeam că pot să trec și peste asta, însă gândurile negre erau mult mai puternice și găseam mii de argumente pentru a-mi lua viața. În cele din urmă, după ce am analizat toate metodele de sinucidere și m-am gândit la tot ce mi se întâmplase până la 21 de ani, la toate alegerile greșite pe care le-am făcut, la familia pe care nu am simțit-o niciodată aproape, la profesorii care îmi spuneau că sunt o proastă, la polițistul care a râs de mine, la bărbații libidinoși care îmi cereau să mă dezbrac și la țoți cei care își băteau joc de mine în fiecare zi, după ce imaginile cu mine goală au fost publicate, nu am mai suportat umilința și mi-am pus ștreangul la gât. Da, asta era metoda pe care o alsesem. Mi-am legat o funie de o țeavă din baie, mi-am pus un scaun pe care urma să mă urc și mi-am cerut iertare de la Dumnezeu, chiar dacă până în acel moment nu mă consideram o persoană credincioasă. M-am urcat pe scaun, mi-am pus frânghia pe lângă gât și încercam să-mi fac curaj să împing scaunul sau să sar lângă el. Am așteptat minute bune, poate chiar ore, apoi am coborât, m-am dus la ușă și am descuiat-o de parcă așteptam o salvare sau pe cineva care să mă oprească. M-am întors înapoi în baie, m-am urcat iar pe scaun și încercam să-mi fac curaj să mor, moment în care sora mea a intrat în apartament și m-a găsit cu ștreangul la gât. Sora mea a fost salvarea pe care o așteptam și, aparent, singura decizie bună pe care o luasem în cei 21 de ani de viață a fost să descui ușa apartamentului pentru că altfel nu știu dacă m-aș fi oprit și probabil nu aș mai fi fost în viață acum.”

„Poți rămâne cu sechele pe viață după ce aflii secretul femeilor independente și pline de bani”

Diana trage un semnal de alarmă și le transmite tuturor tinerilor care se cred că videochatul este calea spre viața la care visează să nu se lase îmbătați de o iluzie care va avea un gust amar mai târziu. Clujeanca a găsit puterea să treacă peste evenimentele nefericite din viața sa și își dorește să urmeze o facultate și să-și croiască un viitor demn.

„Ce vreau să transmit tinerilor care se lasă mințiți de viața perfectă a oamenilor de pe internet sau celor care cred că videochatul e o soluție simplă de a-ți schimba viața, de a te îmbogății este să ia în calcul și faptul că sănătatea mintală are de suferit foarte mult și că poți rămâne cu sechele pe viață după ce aflii secretul femeilor independente și pline de bani. Pentru că da, esti independentă și ai bani, dar nu ai stimă de sine, fericire, iubire și apreciere, esti tratată ca un obiect, nu ca o ființă umană. Acum, după aproape un an de când am vrut să-mi închei socotelile cu viața, am decis să învăț pentru bacalaureat și să urmez o facultate alături de sora mea, vreau să-mi construiesc o viață nouă în demnitate și să uit de trecut.”



