O consilieră din administrația județeană clujeană a demisionat de la USR și s-a înscris în tabăra liberalilor. Este vorba despre Adela Dehenes care s-a declarat nemulțumită de conducerea filialei clujene a USR.

„De azi activitatea mea în USR s-a încheiat. Eu am început în PLUS. Am venit din diaspora după 20 de ani sa ajut la acest proiect politic. Eu sunt clujeancă și am vrut să mă pun în slujba clujenilor. Mulțumesc presei pentru sprijinul si modul a reflectat activitatea mea.

Am intrat în politică pentru ca am vrut sa îmi pun experiența într-un partid politic nou, ca oameni noi. Conjunctura de atunci a fost de a contribui, alături de PNL , în schimbări administrative importante.

Partidul USR PLUS a fost un partid în care am crezut, dar pe parcurs, nu e moment anume, dar am constatat o degradare a democrației interne, a încălcării statutului. Am asistat la sute de demisii de membrii. Toți europarlamentarii pe care i-am pierdut au acuzat o mare dezamăgire. Sute și mii de membrii au plecat în liniște sau vizibili din USR. Din păcate aceste pierderi endemice nu iscă preocupare, e o tăcere la partid. Regret plecarea lor.

De un an mă gândesc să mă retrag din această formațiune politică, dar a fost această disonanță cognitivă că sunt ales al clujenilor. Pot privi din urmă cu împăcare, pentru că consider că mi-am făcut treaba cu destul succes.

Pe de altă parte distanța dintre mine și USR e tot mai mare și am decis să mă retrag”, a declarat Adela Dehenes, citată de Clujul Politic.