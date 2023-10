Consiliul Județean Cluj va lansa un podcast menit să aducă în atenția cetățenilor personalități reprezentative din comunitatea clujeană. Primul episod al podcastului va fi difuzat vineri, 13 octombrie.

Realizat prin Asociația ”Produs de Cluj”, podcastul va oferi prilejul unei întâlniri cu domnul Sergiu Vitalian Vaida, cunoscut și îndrăgit realizator de emisiuni folclorice la postul public de televiziune.



Acest podcast este gândit în ideea de a le oferi clujenilor prilejul de a cunoaște mai bine personalități reprezentative, din toate domeniile. Periodic vor fi prezentate episoade în care invitați vor fi oameni deosebiți, care s-au validat prin ceea ce fac pentru comunitate, ca ”produs de Cluj”.

„Produs de Cluj nu este doar despre târguri, produse și spectacole folclorice. Clujul are personalități de valoare, are identitate, are motoare generatoare de plusvaloare. Mergând pe ideea generoasă oferită de proiectul nostru ”Produs de Cluj”, ne-am gândit să o completăm prin alăturarea produselor generate de către clujeni cu prezentarea unor personalități reprezentative ale comunității. Să le prezentăm detaliile din spatele renumelui acestora, să le cunoaștem detaliile poveștii lor de succes și să prezentăm cum contribuie ei la ceea ce înseamnă Cluj. Am considerat că și aceste aspecte trebuie să se regăsească, prin plusvaloarea adusă obștii, în această idee a noastră de promovare a produsului de Cluj, întregind într-un mod fericit imaginea generală”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Podcastul va putea fi urmărit pe Youtube și pe rețelele de socializare, atât ale Consiliului Județean Cluj, ale Asociației ”Produs de Cluj”, cât și pe ale președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe.

