Rectorul suspedat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ( USAMV) Cluj, Cornel Cătoi, continuă să își exercite funcția, asta deși există o decizie a instanței prin care acesta este suspendat din funcție. Sursele noastre spun că acesta se comportă în continuare ca și cum acea decizie a instanței nu ar exista. Așa cum a văzut și judecatorul, legea e foarte clară că nu poți fi rector mai mult de două mandate.

De ce nu avea Cornel Cătoi dreptul să candideze pentru un nou mandat

Potrivit Legii Educației, o persoană are dreptul să candideze pentru doar două mandate de rector. Ori Cornel Cătoi deja se află la cel de-al treilea mandat. Cum s-a ajuns în acestă situație? Pe purul stil românesc în care orice lege lasă loc de interpretări.

„E o interpretare greșită, proastă a proiectului de lege. Legea Educației s-a modificat în 2023. Înainte de 2023 Legea venea și spunea că poate să candideze pentru funcția de rector o persoană pentru maxim două mandate complete și durata mandatelor este de patru ani. În 2023 s-a modificat legea, au fost menținute numărul de mandate, dar s-a modificat durata mandatelor de la patru ani la cinci ani. Juriștii de la USAMV și alți juriști din cadrul Ministerului, au făcut următoarea interpretare. Având în vedere că legea aceasta nouă a intrat în vigoare în anul 2023, înseamnă că nu se iau în considerare mandatele vechi. Dacă se modifica numărul de mandate, atunci ar fi avut o logică. În acest caz nu are logică, de asta ne-a și dat dreptate instanța. Un aliniat din noua lege menționează că se au în vedere inclusiv mandatele incomplete sau neterminate. Pe legea vechea rectorii ce făceau? Candidau, câștigau și cu două-trei luni înainte de expirarea celui de-al doilea mandat se suspendau din funcție. Și candidau la nesfârșit. Legea nouă a reglementat portița asta, este evidentă intenția legiuitorului de a nu mai permite cel de-al treilea mandat. Cu toate acestea, cu această portiță de scăpare, 31 de rectori o exploatează. Au fost alegeri și 31 de rectori din țară sunt la treilea mandat”, a explicat avocatul Alexandru Dima, cel care a obținut în instanță suspendarea rectorului USAMV.

Dincolo de limitarea la două mandate care a fost înălcată, și alegerii ar fi fost fraudate, după ce unui număr important de studenți nu li s-a permis să voteze.

Profesorii care au contestat alegerea lui Cornel Cătoi în funcția de rector al USAMV susțin că un număr semnificativ de votanți (studenți) a fost excluși de la procesul electoral în mod nejustificat, afectând grav legitimitatea și reprezentativitatea alegerilor. Procesul de votare și desemnare a electorilor studenților a fost compromis prin excluderea nelegală a unui număr de 413 studenți, ceea ce a influențat desemnarea reprezentanților și în final, alegerea rectorului. Această situație a avut un impact decisiv asupra rezultatului aegerilor, dat fiind că diferența de voturi a fost extrem de mică (30 de voturi), iar voturile exprimate de electorii nelegal desemnați au avut o influență hotărâtoare.

De ce girează Ministerul Educației încălcarea flagrantă a legii

Ministerul Educației a confirmat alegerea lui Cornel Cătoi și s-a spălat pe mâini de responsabilitate, susținând că alegerea și numirea se află în atribuțiile Senatului Universității.

Ca și procedură, rectorul este ales de Universitate si Validat (pus în funcție) de Senat și își începe mandatul la data „confirmării” de către Ministerul Educației.

După desfășurarea alegerilor si înainte „de confirmare”, Ministerul a fost sesizat de nelegalități, dar s-au spălat pe mână și totuși l-au confirmat spunând că alegerea și numirea rectorului e atributul Senatului Universității.

Ministerul Educației a decis să ignore o hotărâre judecătorească clară și să se comporte ca și cum nu ar trebui să o execute, ba mai mult, să îi permită să rămână abuziv în continuare în funcție.

De altfel, chiar Ministrul Educației, Ligia Deca, este cea care le-ar fi sugerat rectorilor să se folosească de această „portiță” legislativă care le-ar permite să acceadă la un al treilea mandat de rector. Când ilegalitățile se comit chiar cu girul Ministrului, ce așteptări să mai avem ca cei la la universitățile unde 31 de rectori au fost aleși pentru al treilea mandat să respecte legea.

”Doamna ministru, doamna Deca, a ieșit în 2023 și chiar ea a sugerat ideea asta, deoarece sunt interese foarte mari la mijloc. Instanța a venit și a spus, nu se poate, n-are nicio logică, nu trebuia validat de la început”, a explicat avocatul Dima.

Cornel Cătoi exercită în continuare funcția de rector, ignorând decizia EXECUTORIE a instanței și ignorând prejudiciile uriașe care le poate aduce Universității fapul că semnează acte și face alocări financiare deși el este SUSPENDAT din funcție.

„Rectorul nu respectă absolut deloc decizia instanței. Nu doar că merge la birou, că asta ar fi cea mai mică problemă, dar prezidează Consiliul de Administrație unde se decide alocarea de sume foarte mari, semnează diplome, contracte. Noi avem două dosare. Un dosar se suspendare și un dosar de anulare a alegerilor. Dosarul de anulare are termenul undeva prin septembrie-octombrie, și in dosarul de suspendare este executorie decizia instanței. Au făcut recurs, am făcut și noi recurs. Va mai dura puțin până se judecă, dar în timpul ăsta este executorie. Scrie clar la finalul hotărârii că este executorie și el nu are voie să exercite funcția. Ăsta este riscul cel mai mare. Faptul că orice act, ne putem trezi în stuația că orice persoană interesată poate să vină să ceară anularea oricărui act semnat în perioadă în care el este suspendat”, potrivit avocatului Alex Dima.

În absența unei legitimități clar stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, actele emise în perioada de contestare a mandatului se află sub semnul întrebării și pot fi invalidate. Astfel, există un risc semnificativ ca, odată cu finalizarea litigiului și stabilirea nelegalității mandatului, toate deciziile luate în această perioadă să fie anulate, generând insecuritate juridică și afectând funcționarea corectă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară.

Sursa: Ziar de Cluj