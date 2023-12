(transcrierea pamfletului „Omul Negru al Zilei” din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)

Autor: Cozmin Gușă

Rareș Bogdan a fost vedetă alaltăieri printre colegii de presă și pentru cei ce au citit dezvăluirea ziarului lui Liviu Man, Gazeta de Cluj, despre despăgubirile de 1,6 milioane de roni ce le-ar primi firma lui Bogdan în urma construcției metroului clujean, această dezvăluire venind la 2 zile după ce Cațavencii l-au prins cu minciuna pe actualul europarlamentar ce a postat de 1 Decembrie 2023 imagini vechi cu el la Alba Iulia, în timp ce alți români l-au identificat pe Rareș Bogdan lăfăindu-se într-un hotel de 5 stele plus din luxoasa stațiune de iarnă Ischgl. Treburile pot părea minore pe lângă altele de care e bănuit Rareș, însă minciuna penibilă de 1 Decembrie, dar mai ales prezența lui în zona beneficiarilor puturosului Grup de la Cluj așază 2 mari bolovani pe lespedea mormântului politic pe care fostul number one și l-a construit singur. Au trecut câteva zile de la aceste dezvăluiri, iar Rareș n-a dezmințit nici ceea ce au scris Cațavencii, nici ceea ce a scris Gazeta de Cluj, semn că ambele sunt adevărate. Și doar pentru acest lucru Bogdan merită distincția de „Omul Negru al Zilei” la Gold FM.

În plus față de aceste lucruri, pot să vă spun că niște colegi din presă m-au chestionat chiar pe mine despre faptele lui Rareș, mulți dintre voi ați comentat pe Internet cumva posibila mea responsabilitate pentru faptele lui, așa că sunt nevoit să fac niște precizări. De vreo 4 ani mă abțin din varii motive, personale, să răspund comentariilor ce mi-l așază pe politicianul Rareș Bogdan în cârcă, aceste comentarii bazându-se pe faptul că l-am sprijinit și ghidat pe jurnalistul Rareș Bogdan vreo 8-9 ani înainte de intrarea lui în politică, angajând inclusiv relații de prietenie profundă, cel puțin așa credeam eu, că e profundă. De altfel, chiar ieri unii dintre amicii comuni mi-au zis că a venit vremea să mă dezic mai clar și mai net de Rareș Bogdan, câțiva mi-au sugerat însă să-l ajut, pentru că altfel s-ar face praf. Eu nu o să fac niciuna, nici alta, dar e clar că trebuie să lămuresc această treabă din punct de vedere public, anume spre exemplu să relatez episodul intrării sale în politică, respectiv despărțirea de mine și de colegii săi și în acest fel o să pricepeți parte dintre secretele măririi și decăderii sale, respectiv de ce nu mai avem comunicare și legături profesionale azi.

În 2018, simțind că câțiva dintre jurnaliștii de la Realitatea TV, inclusiv Rareș Bogdan, ca și alți jurnaliști din țară, nu doar din trustul Realitatea, ar vrea să se implice politic, măcar pentru a-i plăti lui Iohannis în acest fel umilințele la care ne-a supus, i-am sprijinit să formeze Partidul Realitatea, un partid dedicat jurnaliștilor ce avea să concureze în alegerile din 2019. Treaba nu s-a mai realizat și pentru că Rareș Bogdan, cum se zice, a fugit de sub escortă. Cum anume? Uite așa: cu câteva săptămâni înaintea începerii campaniei electorale, Rareș m-a informat intempestiv că vrea să candideze la europarlamentare pentru partidul lui Iohannis, PNL, și că are nevoie de acordul meu; de fapt, el voia să se asigure că nu vor fi atacați în campanie de către noi din acest motiv, adică el și noii săi colegi liberali. Scena și conținutul discuției au fost fulminante. Eu nu o să le povestesc, dar a existat și un martor, care azi candidează pentru AUR, anume prietenul său Mohammad Murad, patronul Phoenicia, poate va dori el să relateze evenimentele dacă va fi întrebat. Rareș Bogdan a fost deci așezat pe listă la PNL ca number one și așa trebuie să pricepeți că au reușit liberalii să pozeze ca falși favoriți în alegeri, făcând mai ingurgitabilă fraudarea la care a luat parte inclusiv Dragnea, ce spera astfel să nu fie condamnat.

Noi, la Realitatea, am rămas cu buzele umflate cu credibilitatea puternic afectată și deloc compensați pentru acest serviciu politic nedorit. Faptul evident că Rareș ducea la liberali zestrea de imagine și susținere publică pe care trustul nostru de presă o avea, obținută cu multe eforturi, a fost clar pentru toți, iar noi, cei de la Realitatea, am fost loviți puternic într-un moment important pentru orice trust de presă, adică cel al campaniei electorale și, ca să diminuez pagubele, vă amintesc că m-am apucat chiar eu din postura de patron să fac emisiuni în locul său pentru restabilirea credibilității mediatice. Așa s-a născut faimosul turneu România 2019, cu emisiuni prin țară. Legătura dintre Rareș Bogdan și foștii săi colegi s-a rupt așadar încă de atunci; cu toții am considerat că el a săvârșit o mare trădare, discuțiile ulterioare dintre Bogdan și cei din presă fiind pur formale, datorate interacțiunii inerente dintre mass-media și politică. Cred că este suficient de clar acum pentru cei ce caută în continuare să mă și să ne responsabilizeze pentru ceea ce face fostul nostru coleg în politică, așa că invit să se concentreze doar asupra lui Rareș, dar și asupra tatălui său spiritual, pe nume Iohannis.

Pentru că rubrica „Omul Negru” să fie bine susținută editorial, mai spun că dezvăluirile grave ale foștilor săi colegi din Cluj au fost slab mediatizate. Reacția presei în sine arată că Rareș beneficiază nu doar de protecția oferită de către bugetul PNL pentru mass-media, dar și de cea a lui Coldea și Kovesi, ce au blocat mediatizarea în zonele de presă controlate de către ei. E clar că i-au rezervat un viitor rol europarlamentarului PNL, rol integrat probabil în strategia Grupului de la Cluj și așa puteți pricepe și întâlnirile dese ale lui Rareș Bogdan cu Laura Codruța Kovesi la Bruxelles, despre care colegii săi liberali știu, dar tac. Ca să glumesc amar la final, un prieten din presă mi-a scris hâtru că nu e cazul să se facă atâta tapaj pe seama celor circa 300.000 de euro dăruiți lui Rareș Bogdan de către Grupul de la Cluj; ar fi valoarea unui nou ceas mai acătării pe care și-l poate achiziționa cu acești bani și că am să mă conving de asta atunci când îmi va trimite ca să citesc capitolul „La vita e bella” din dosarul fraudelor de la Aeroportul Otopeni, ce-l include și pe Rareș. O fi sau n-o fi mizilic pentru Rareș Bogdan suma căpătată de la Boc, dar în orice caz indică cu precizie că e plata pentru acceptarea prizonieratului în interiorul rău famatului grup de la Cluj, adică, reluând aici replica din filme a noului amic politic al lui Rareș Bogdan, numitul Băsescu, mai zic doar că „e un fleac, l-au ciuruit!”.

