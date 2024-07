In urma atentatului asupra vieții președintelui Trump, Cozmin Gușă în calitate de candidat independent la președinția României, a transmis cabinetului președintelui Trump în această dimineață următorul mesaj:

„Stimate președinte Donald J. Trump,

În primul rând, vreau să îmi exprim bucuria și să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-a scăpat dintr-un asemenea atentat atât de periculos, în mod evident pus la cale pentru a vă curma viața. Dumnezeu are grijă de oamenii providențiali, de cei cărora le-a dat o misiune, și cred că acest lucru s-a întâmplat în ceea ce vă privește. În același timp, știu că Dumnezeu îi vede și pe nelegiuiți și va avea grijă de cei care încearcă să schimbe cursul istoriei prin violențe, atentate și chiar crime.

În al doilea rând, vă doresc dumneavoastră și familiei tăria de a vă recupera rapid și a trece peste acest șoc care i-a întristat și i-a speriat nu doar pe americanii care vă susțin, dar și pe cei care și-au pus speranța în revenirea dumneavoastră în funcția de președinte al Statelor Unite.

Dragă președinte Trump, în România avem o vorbă de înțelepciune care zice: „Nu mor caii când vor câinii, nici slugile când vor stăpânii”. Această vorbă s-a dovedit valabilă în cazul dumneavoastră, și sper că se va dovedi valabilă și de acum înainte.

În încheiere, vă doresc multă putere, pe care deja ați arătat-o, dar și un parcurs clar, puternic și lin către alegerile din 5 noiembrie, unde vă aștept să redeveniți președintele SUA! Să considerăm că ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un semnal care îi va pune în gardă pe toți cei mandatați să vă păzească.

Vă doresc multă sănătate, Dumnezeu să ne aibă în grijă și pe voi americanii, și pe noi românii, pe toți oamenii de treabă din lume!

Cozmin Gușă

Candidat independent la președinția României”

Versiunea originală în engleză trimisă cabinetului Trump:

„Dear President Donald J. Trump,

First of all, I want to express my joy and thank God for saving you from such a dangerous attack, an attack which was obviously designed to end your life. God takes care of providential people, those to whom he has given a mission, and I believe this has happened in your case. At the same time, I know that God also sees the lawless and unrighteous, and will take care of those who try to change the course of history through violence, assassinations, or even murder.

Second, I wish you and your family the fortitude to recover quickly and to overcome this shock that has saddened and frightened not only the Americans who support you, but those abroad who also hope for your return to the office of president of the United States.

Dear President Trump, in Romania we have a saying of wisdom: „Horses do not die when dogs want, nor servants when masters want”. This saying has proven true in your case, and I hope it will continue to do so in future.

In closing, I wish you much strength, which you have already shown, but also a clear, strong and smooth path to the elections on November 5, where I look forward to you becoming the President of the USA again! Let’s consider what happened yesterday as a signal to those mandated to protect you to be on their guard.

I wish you good health. May God take care of you Americans, and us Romanians, and all the other well-intentioned people in the world!

Cozmin Gușă

Independent candidate for the presidency of Romania”

