Strada Emil Racoviță este una dintre cele mai bune zone din oraș și a fost zona de rezidență a celor mai potente familii din oraș. Însă, comunismul, cu toate metehnele lui, a căzut ca o cortină peste sufletul aristocratic al zonei și l-a înăbușit, punându-l să fermenteze în celebrele întâlniri ale asociației de locatari. Aici luptele se duc cu orice tip de armament. O casă istorică este câmpul de luptă al unui consul onorific, care, aliat cu un profesor universitar, se duelează cu descendenții familiei primului Premier al României Mari.

În casa care se află la numărul 16 pe strada Emil Racoviță locuiesc, pe de o parte, descendenții familiei lui Alexandru Vaida Voevod, care a fost primul Premier al României Mari. Pe de alta, tot aici mai locuiesc și consulul onorific al Italiei, Massimo Novali, un personaj potent financiar, implicat în afaceri imobiliare, profesorul Universității de Artă și Design Cluj Napoca, Florin Stefan, care deține și Centrul de Interes, unul dintre cele mai importante spații expoziționale dedicate artiștilor, dar și o mână de bătrâni care constituie masa de manevră a fiecărui război de casa scării.

Cei din familia Vaida locuiesc acolo de peste 20 de ani, iar Novali și Stefan au cumpărat câte o locuință în urmă cu doi ani: primul și-a deschis în locuință sediul consulatului onorific, iar cel de-al doilea închiriază apartamentul artiștilor veniți să expună la Centrul de Interes.

Sămânța de scandal a răsărit odată cu intenția italianului de a-și amenaja în podul casei, un spațiu de vreo 300 mp, un penthouse generos.

”Novali mi-a spus că vrea să și facă penthouse în pod, unde este o suprafață de vreo 300 mp. Apoi ne-a spus că îi plouă în casă și că trebuie schimbat în totalitate acoperișul și a venit cu un deviz care spune că lucrare costă 38.000 euro. Asta ar însemna ca oamenii din bloc, care sunt bătrâni, să scoată din buzunar mii de euro, pentru că la o lucrare ca asta plătesc toți locatarii. Acum, eu cred că vor să ne îndatoreze cu reparația acoperișului ca după aceea să ne cumpere în contul datoriei părțile indivize ale podului.

Ședințele asociației de locatari se țin în locuința lui Novali și, la una dintre întâlnirile asociației, italianul a chemat poliția și m-a scos afară din casă pentru că nu sunt de acord cu schemele lor”, spune Marius Mărginean, unul dintre membrii familiei fostului politician.

Ulterior, între cei doi și Mărginean a început o luptă surdă, a plângerilor penale și a sesizărilor la primărie.

El le-a făcut plângeri penale că cei doi încasează bani de la locatari fără a le da chitanțe și că au instalat camere de luat vederi fără acordul proprietarilor, iar italianul a răspuns cu o plângere în care arată acuzator cu degetul spre bicicletele din casa scării care îl încurcă.

Scandal la scara blocului

Însă, Novali are de partea lui poliția pentru că italianul îl cunoaște chiar pe șeful poliției municipale, Ciprian Rus.

”E un om cu probleme! Aici suntem de acord cu toții, însă el face sesizări la poliție, la ziare, să ne facă rău. A venit poliția să vadă despre ce-i vorba, dar nu este nimic în neregulă. Am sesizat la poliție și noi că lasă bicicletele în hol și că are copii gălăgioși. Am pus camere de luat vederi ca să vedem dacă-l prindem cu ceva! Întâlnirile asociației se țin la mine la consulat. Ultima dată a intrat aici fără procură pentru că soacra lui este proprietar și eu spun că el are nevoie de o procură. Mi-a spus să-l scot afară, iar eu am chemat poliția! Șeful poliției Ciprian Rus mi-a spus că trebuie prins în flagrant atunci când face ceva, dar e deștept! Nu recunoaște că pune afișe prin scara casei!”, spune Novali. Despre faptul că ar vrea să pună mâna pe podul casei, italianul preferă să spună că nu este nimic real.

Massimo Novali

Pe de altă parte, Florin Stefan, care este și președintele asociației de locatari, spune că a fost o idee de a transforma podul în spațiu locuibil, dar că… nu s-a putut din cauza vecinului lor.

”Are probleme cu sănătatea și încearcă să ne facă tot felul de șicane. Într-adevăr, era vorba să îi vindem (lui Massimo Novali, n.red.) podul ca să reparăm clădirea, că el ar avea bani, dar nu s-a întâmplat. Oricum, el (Marius Mărginean, n.red.) nu-i proprietar acolo, ci soacra lui. Toate lucrurile astea s-au discutat. Oricum, eu nu locuiesc acolo, dar știu că lipește hârtii pe la afișiere. Eu nu-s încă președinte legal!”, a declarat profesorul universitar.

Despre faptul că le cere vecinilor să plătească 100 lei/lună cu titlu de fond de rulment fără să dea vreo chitanță, Florin Stefan spune că e posibil să se întâmple așa, dar că oamenii trebuie să aibă răbdare cu el pentru că abia a preluat funcția de președinte de asociație.

Front man pentru o afacere imobiliară marca Chimu Căpușan

Massimo Novali este mutat în Cluj din anul 1996, iar din ianuarie 2019 este consul onorific al Italiei pentru judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş. Acesta exercită aici funcțiile consulare încredințate de Guvernul Italian.

Anul 2019 a coincis și cu o mega-afacere imobiliară în care Novali a fost implicat.

Chimu Căpușan

În octombrie 2018, o societate la care Massimo Novali era administrator a obținut de la Primăria Cluj-Napoca o autorizație de desființare pentru clădirea ghetoului de unde s-a realizat deportarea evreilor în lagăre. O lună mai târziu, italianul a depus actele și pentru aprobarea PUZ privind restructurarea urbană a zonei. Clădirea a fost într-un final demolată, iar în 2019 firma italianului a ajuns în mâna Anicăi Căpușan, soția lui Chimu Căpușan. Clădirea de cărămidă roșie de pe strada Fabricii, la intersecție cu Bulevardul Muncii a fost demolată în urma unei autorizații de desființare emisă de Primăria Cluj-Napoca. În perioada celui de-al doilea Război Mondial, clădirea respectivă era unul dintre cele mai mari ghetouri din Nord-Vestul Transilvaniei. Pe locul ghetoului clujean, familia Căpușan va edifica mai multe clădiri de birouri și apartamente. Potrivit presei locale, se preconizează a fi o investiție de mari dimensiuni. Ansamblul va cuprinde o clădire de birouri cu 6 etaje, o clădire de birouri cu 8 etaje, un aparthotel cu 6 etaje, sală de fitness, piscină, 5 blocuri cu 6 etaje şi corp comercial comun, 9 blocuri cu 6 etaje şi o grădiniță.