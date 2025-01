Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 4 mai, este implicat într-o controversă legată de blocarea postului său de profesor titular de istorie la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea timp de 24 de ani. Informația, dezvăluită de G4Media, EduPedu și Info Sud-Est, a fost confirmată atât de Ministerul Educației, cât și de Antonescu însuși.

Potrivit legislației, demnitarii pot beneficia de rezervarea postului titular pe perioada mandatelor, fără nicio limită explicită. În cazul lui Crin Antonescu, postul său a fost blocat între 1992 și 2016, intervalul în care acesta a deținut mai multe mandate parlamentare. O situație similară s-a aplicat și în cazul fostului președinte Klaus Iohannis, al cărui post de profesor titular de fizică la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu a fost rezervat în aceleași condiții.

Într-o declarație oferită celor trei publicații, Crin Antonescu a explicat că decizia nu i-a aparținut:

„Eu eram titular la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea în 1992, când am devenit parlamentar pentru prima oară. Din 1992 până în 2016, perioada în care am fost parlamentar, presupun că postul a fost păstrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodată rezervarea postului sau ceva asemănător. Cred că explicații complete pot fi obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. Nu consider că lipsa unui titular pe post i-a dezavantajat pe elevi, atâta vreme cât cred că pe acel post au funcționat profesori calificați. Oricum, aceasta nu a fost responsabilitatea mea, rezervarea postului este impusă de lege, nu de titularul respectiv sau de Inspectorat.”, a declarat Crin Antonescu

