Cum a fost aceasta campanie electorală pentru AUR Cluj?

A fost o campanie electorală grea și frumoasă în același timp, pentru că am ajuns la cetățeni din diverse comune și diverse localități la care altfel nu am fi putut ajunge. În campanie am ajuns în comune ca Mănăstireni, Măguri Răcătau, Sânmartin, Cășeu, unde am ascultat păsurile oamenilor.

Ce înseamnă să lucraţi cu George Simion care pare un om foarte everfescent?

George Simion este un patriot adevărat care a intrat în domeniul politic de vreo 15 ani, prima dată prin activism civic. Simion ştie ce îşi doreşte, e un lider adevărat. Este greu că foarte mulţi nu reuşesc să se ridice la nivelul lui de efort şi la această disponibilitate prelungită pe care o are de a bate pas cu pas România și de a asculta toate problemele românilor din toate categoriile. Deşi e greu, încercăm să ţinem pasul.

George Simion pare, din declaratiile pe care le face, foarte exigent cu membrii partidului. Cum reuşiţi să îi faceţi fată?

Este exigent, dar în același timp este este un om bun, care studiază orice detaliu, ascultă orice problemă a membrilor şi îşi acceptă colegii aşa cum sunt. George Simion este, în primul rând, un om drept, iar un om drept poate analiza foarte bine situația. Chiar dacă tu nu te ridici la pretențiile la care ar dori dânsul, ştie să ia de la fiecare ce poate şi cât poate şi să îşi ajute colegii să îşi optimizeze activitatea.

Din filmuletele postate reiese ca de fiecare data cand a venit in Cluj a energizat filiala. Credeti ca ar fi nevoie de un George Simion în fiecare judet?

Da, dacă ar fi încă 10 George Simion în Partidul AUR, sunt convins că altcumva am fi stat acum la procente. Însă, fiecare judeţ are speficicul lui, astfel că în fiecare trebuie acţionat puţin difeirt, însă ţinând mereu cont de principiile pe care le are AUR. De cele patru valori: naţiune, credinţă, familie şi libertate. Trebuie ţinut cont de specificul fiecărui judeţ: nu putem trata la egalitate Covasna, Ialomiţa şi Cluj-Napoca sau Bihor.

Au apărut nişte informaţii în campanie, după rezultatele AUR, cum că George Simion ar cere fiecărui membru AUR un raport saptămânal în care să răspundă la întrebarea: „Cât bine aţi făcut românilor în această săptămâna?”. E adevărat?

Aşa este. La lansarea domnului Preşedinte George Simion, la evenimentul de la Arenele Romane din Bucureşti, a zis foarte clar în faţă a 3000 de consilieri locali: Vă cer un singur lucru, săptămânal să-mi daţi un raport în care să scrieţi cât bine aţi făcut românilor şi spre câţi români a ajuns acel bine.

In fiecare partid exista membrii care derapeaza, care se abat de la principiile partidului. Cum vor fi sanctionati membrii AUR Cluj care o iau pe arătură?

Conform statutului. Există Comisie de Etică şi Disciplină. Noi suntem un partid în care meritocraţia este pe primul loc, astfel că membrii din conducerea filialei sunt doar cei care au rezultate. Adică comportamentul lor în linia partidului, plus cooptarea unor noi membrii şi simpatizanţi. Evident sunt oameni care nu pot munci foarte mult pe cooptarea altor membrii, dar pot fi utili în anumite departamente ale partidului. Avem Comisia Juridică, Comisia Medicală, Comisia de Oameni de Afaceri, Asistentă Socială, Comisia de Învăţământ şi fiecare îşi face treaba acolo unde poate. Dar liderii vor fi cei care sunt cei mai vizibili, care au proiecte si fac bine românilor.

Cu ce partide va veti alia?

Noi ne vom alia cu orice partid care îşi doreşte binele românilor şi care opreşte risipa publică şi acţionează eficent în baza unor principii cum ar fi: costuri mici şi creşterea vieţii cetăţenilor. Noi vom vota orice iniţiativă care aduce un bine comunităţii şi ne vom împotrivi celor care ni se pare că duc la scăderea calităţii vieţii.

Cum credeti ca se vor lega aliantele în viitoarea componenţă a consilului judetean?

Încă nu aş vrea să mă pronunţ, însă sper la o alianţă care va ajuta creşterea bunăstării cetăţenilor. Noi credem că vom fi trataţi corect şi vom merge acolo să susţinem proiectele bune nu să facem opoziţie de dragul opoziţiei.

La partidele mici se practica trazanctionarea voturilor de catre membrii . Credeti ca vor exista tradatori care vor apela la tertipurui pentur a obtine putearea in consiliu?

Noi, cei din Consilul Judeţean, vom fi o singură voce care va urma vocea partidului. La Consilul Judeţean nu avem nicio emoţie că va trăda cineva.

Credeti ca exista posibilitatea ca AUR Cluj sa fie izolat in consiuliu?

Noi suntem un partid înfiinţat de doar cinci ani. Pentru noi nu ar fi o problemă pentru că am fost în opoziţie de când ne-am înfiinţat. Şi din opoziţie putem face lucruri bune pentru români.

Credeţi că împărţirea puterii în Consilul local va fi cu show, având în vedere trectulul spumos al colegei dvs Anca Ciubancan care e foarte vocală şi efervescentă?

Eu cred că orice decizie, orice iniţiativă pe care o vor lua consilierii AUR e pentru creşterea caliţăţii vieţii cetăţenilor. Pentru noi nu e o problemă cum se face, important e ca cetăţenii să fie toţi reprezentaţi. Inclusiv cei care nu au fost reprezentaţi pentru că există clase sociale care nu au fost reprezentate în Consiliu. Noi ne propunem să reprezentăm toate clasele sociale şi toate vârstele.

Cu ce se diferentiaza AUR Cluj faţă de filialele locale ale celorlalte partide?

90% din membrii filialei AUR Cluj şi din Biroul de conducere Judeţean nu au mai făcut politică. Nu au vrut sau nu s-au regăsit în vechile partide care au administrat ţara timp de 34 de ani. Prin asta se diferenţiază, că sunt oameni noi. Majoritatea sunt antreprenori sau profesori universitari şi au intrat în politică pentru a face ceva mai bun. Credem că alianţa PNL-PSD este o alianţă toxică ce a făcut alegeri comasate pentru a bulversa scena politică şi pentru a îi transforma pe primari în baroni locali. Mă refer la comune, în primul rând, că la municipii e mai greu. La comune fiecare cetăţean are nevoie de o adeverinţă pentru anexele gospodăreşti. Acolo e foarte uşor ca primarul să vină să ameninţe. Ştim un caz concret în care primarul a mers la un localnic şi i-a spus că daca cumva îndrăzneşte să-l încurce, adică să candideze din partea unui partid din opoziţie, o să vină să verifice coteţul de porci din spatele casei să vadă stadiul autorizaţiei de construcţie.

Cu ce provocari se confrunta filiala de la Cluj

Având în vedere că alegerile sunt destul de aproape ne lovim acum de problema concediilor, cu atmosfera de vacanţă. E puţin greu în perioada asta, dar din sepmtembrie vom porni cu toate motoarele turate. Totuşi, şi acum avem nişte acţinui foarte bune cum ar fi acţiunea „Ochelari gratis pentru toţi românii”, care se desfăşoară zilnic la sediul AUR din Piaţa Cipariu. Acolo suntem sprijiniţi de asociaţia Medici pentru Satele Ţării, care ne ajută să dăm ochelari gratis românilor, în urma unei consultaţii oftalmologice. Am încercat să facem un spital, dar nu ne-au lăsat, aşa că am făcut unul mobil, prin donaţiile membriilor şi cu ajutorul asociaţiei amintite mai sus, cu care mergem şi în alte oraşe cum ar fi Câmpia Turzii sau Huedin.